Frankovim gostima jedna namirnica je bila nepoznata, a jedna gošća je imala zamjerke na tanjure

Prvi dan istarskog tjedna 'Večere za 5' domar Franko ugostio je radnicu u proizvodnji Zdenku, umirovljenicu Anku, ugostitelja Radovana i enologinju Marcelu na večeri u svom domu u mjestu Perci. Franko je osvojio 39 bodova, Zdenka, Marcela i Radovan večeru su ocijenili s deset bodova, a Anka je domaćinu dala devet bodova jer salata nije bila po njenom ukusu.

Domaćin je pripremu večere započeo glavnim jelom 'Gušti iz Istre' – domaćom govedinom u umaku s pljukancima. Pljukance je sam pripremao, što smatra da je svakako bolje nego kupovno tijesto: „Lijepo je jesti domaću hranu uvijek, ovo što se kupi je sve okej, ali domaće je domaće“, zaključio je Franko. Franku je drago što kuha prvi jer ostatak tjedna može biti opušten u ulozi gosta, ali priznaje da je možda nedostatak što on ne zna za koga kuha. Slijedilo je spremanje deserta nazvanog 'Ma che bonta'. „Sigurna sam da će to biti tiramisu jer su na popisu mascarpone i kava“, rekla je Marcela i uspješno zaključila da će Franko svoje goste zasladiti tiramisuom. A u desertu se nalazio i gostima nepoznat sastojak s popisa, savoiardi, to jest, piškote.

Na kraju je preostalo pripremiti 'Istarsku rapsodiju', predjelo koje se sastojalo od fritaje sa šparogama i špalete, to jest, polusušene svinjske plećke koju je domaćin zapekao na tavici. Gosti su se okupljali u kombiju i putem upoznali, a kad su stigli kod domaćina, on ih je već spremno čekao s aperitivima – domaćim pjenušavim vinom, domaćim teraninom i orahovcem.

„Što se tiče aperitiva i domaćina bilo je vrhunski. I taj pjenušac je bio odličan i pristup domaćina, prva liga“, zadovoljna je bila Marcela. 'Istarska rapsodija' svidjela se gostima. „Uopće ne treba komentirati ni slanosti, ni ništa, baš je bilo dobro“, zaključio je Radovan. Glavno jelo stiglo je pred goste te im se, kao i predjelo, svidjelo, iako je Zdenka ipak imala par malih zamjerki: „Tanjur je bio dosta veliki, ja bih stavila malo manje da sam ja kuhala i umak je bio malo prejak.“

Zatim je pred goste stigao tiramisu, koji se Radovanu toliko svidio da je Anku pitao smije li pojesti ostatak njenog deserta, što se njoj i nije pretjerano svidjelo. Nakon večere domaćin je gostima podijelio poklone – bočice domaćeg maslinovog ulja i kuhače, a onda su goste došli zabaviti Frankov kum Igor i njegovi prijatelji pa su uz pjesmu gosti i zaplesali, dok je Anka ipak ostala za stolom.

Gosti su bili zadovoljni večerom. Zdenka, Marcela i Radovan Franku su dali ocjenu deset, a Anka devet. „Franko je kao domaćin savršen, jako prijazan i veseo i sve mi je bilo savršeno, samo salata nije bila po mom ukusu“, rekla je Anka.Sutra gospođa Zdenka kuha u Žminju, a hoće li nadmašiti Franka - gledajte na RTL-u od 17.50 sati, a epizoda je već dostupna na platformi Voyo!