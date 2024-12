FOTO Voditeljica HRT-a zabrinula gledatelje! Nije se pojavila u emisiji, evo tko ju je zamijenio

Na službenoj Facebook stranici HRT-ove emisije "Dobro jutro, Hrvatska" objavljen je video koji prikazuje voditelje Maju Ciglenečki i Davora Meštrovića kako se rano jutro zabavljaju pozirajući u studiju prije početka emisije. "Kako se pozira za mreže, a prije emisije?" stoji u opisu snimke. Međutim, jutros je došlo do neočekivane promjene. Popularna voditeljica Maja Ciglenečki zbog zdravstvenih problema nije se pojavila u emisiji prema predviđenom rasporedu. Umjesto nje, voditeljsku ulogu preuzela je kolegica Zlata Mück Sušec.

"Zlata je jutros uskočila umjesto Maje kojoj želimo brzo ozdravljenje," priopćili su iz emisije, uz objavu videa Zlatinih priprema za jutarnji program. Gledatelji su na društvenim mrežama uputili brojne poruke podrške: "Zlata je najbolja", "Zlata uvijek napravi dobro raspoloženje bez obzira na sve. Maji želim brz oporavak i sve najbolje. Svako dobro i ostatku ekipe," samo su neki od komentara vjernih gledatelja.

Podsjetimo, nedavno je Maja Ciglenečki otkrila svoje omiljeno jelo, iznenadivši mnoge. "Sad će se svi zgražati, ali jučer mi je mama pripremila jedno od mojih omiljenih jela – žgance i jetrica. Nitko od mojih doma ne voli jetrica, a kad dolazim sama, mama ih pripremi baš za mene," ispričala je Maja. Suprotno njezinim očekivanjima, u komentarima su gledatelji izrazili oduševljenje, ostavljajući emotikone srca.

Foto: Facebook

FOTO Pogledajte kako izgleda zgrada Blanke Vlašić

Ova 36-godišnjakinja voditeljsku ulogu u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" preuzela je 2019. godine. Osim toga, vodi i uređuje emisije na Drugom programu Hrvatskog radija. Magistrica engleskog i španjolskog jezika i književnosti svoju televizijsku karijeru započela je prije više od deset godina, kada je vodila vijesti. Televizija ju je osvojila već tijekom prve godine fakulteta, dok je paralelno pohađala program za voditelje u elektroničkim medijima.

Godine 2020. Maja je sudjelovala u showu "Zvijezde pjevaju", gdje joj je mentor bio pjevač Stjepan Lach. Tijekom showa najveća podrška bili su joj suprug Bojan i sinovi Luka i Leon. Njezin suprug Bojan, IT stručnjak zaposlen u Hrvatskom Telekomu posljednjih 13 godina, rijetko se pojavljuje na društvenim mrežama. Ipak, početkom njihove ljubavne priče napravili su iznimku, pojavivši se zajedno u spotu tamburaškog benda O.S.D.S. "Bojan mi je pravi oslonac, kako emotivno tako i logistički. Svaki moj nastup prati iz publike, glasno navija i tješi me kada ne ide sve prema planu! Luki je u početku bilo fora gledati mamu kako pjeva na televiziji, sada se već naviknuo i ne posvećuje tome previše pozornosti. Leon je entuzijastičan i prepušta se ritmu čim me ugleda na pozornici," kazala je simpatična Maja.

Maja je drugog sina Leona rodila prije četiri godine, uoči Božića. Samo šest mjeseci nakon porođaja vratila se na posao, vodeći emisije na Drugom programu Hrvatskog radija i ponovno stajući pred televizijske kamere u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska".

VIDEO Ivana Kekin: Gledala sam Mjenjačnicu i rekla: Ovo je tip za kojeg ću se udati