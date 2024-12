FOTO Tončica Čeljuska pokazala prekrasnu kćer koju rijetko viđamo jer ne živi u Hrvatskoj

Voditeljica i urednica HRT-ove emisije "U svom filmu" Tončica Čeljuska na Instagramu je objavila sliku svoje kćeri Anuške. Anuška živi u Švicarskoj, a Tončica ju tamo često posjećuje kako bi vidjela unuke. Osim nje, ima i kćer Tihanu koja je studentica. - Moja starija kći Anuška živi sa suprugom i dvoje djece u Švicarskoj, a mlađa kći Tihana živi u Zagrebu i još studira. Sretna sam što je Anuška odabrala, stjecajem okolnosti, Švicarsku za svoju drugu domovinu. Moja pet i pol godišnja unučica Amelie uvijek me dočeka na aerodromu i trči mi s udaljenosti od sto metara, ona je doista moja predivna mezimica. Ide u francusko-njemački vrtić, a već je jako brbljiva i to na nekoliko jezika - otkrila je ranije u razgovoru za Večernji list.

Foto: Instagram

U intervjuu nam je ispričala kako je izgledalo njihovo djetinjstvo u vrijeme kada je vodila Dnevnik i večernje vijesti.

- Moja djeca išla su u vrtić, čuvala ih je i moja pokojna majka, a imala sam i jednu tetu čuvalicu koja je po potrebi dolazila k nama. Nije mi bilo lako, a moralo se i žrtvovati vrijeme. Mislim da nije realno očekivati da žene budu besprijekorne u svemu što rade, a kod mene stvari nisu mogle funkcionirati bez dodatne pomoći. Svaka čast ženama koje mogu sve uspješno balansirati, osobno ne vjerujem da je savršenstvo moguće. Znala sam kući jako kasno dolaziti nakon posla, od jutra pa sve do jedanaest navečer bila bi u redakciji, a moje su kćeri sigurno na neki način bile zakinute. Kad bih završila s poslom, došla bih kući, a one bi tada već spavale. Bilo je i takvih dana kada bismo se jedva vidjele. To je cijena karijere, da privatno često bude zakinuto. Međutim, imamo odličan odnos, a i danas se čujemo i po nekoliko puta dnevno. Nedavno sam se žalila svojem prijatelju koji je inače psihijatar da me kćeri zovu po pet ili šest puta dnevno, dijele sve sa mnom i pitala sam ga dokad će to tako biti. On mi je rekao da možda sada nadoknađuju ono što im je nedostajalo u djetinjstvu. Tako da – kad si mama i zaposlena žena – uvijek pogriješiš ili u jednoj ili u drugoj ulozi.

S bivšim suprugom Zlatkom Čeljuskom, koji živi u Njemačkoj danas je u dobrim i korektnim odnosima, no kada se razvodila od njega proživjela je težak period. - To je težak period i nerado ga se sjećam. Do tada sam bila petnaest godina aktualna u medijima i nisam ni slutila da će se takva drama dogoditi u mojem životu. Čovjek, vjerujte, nekad i ne sluti, ne zna što mu sutra nosi. U jednom trenutku može se baš sve promijeniti i zakomplicirati. Donekle sam razumjela interes javnosti u vezi s razvodom i znala da se očekuju odgovori koje u konačnici nisam imala. Bilo mi je najteže zbog moje djece koja su to daleko teže proživjela nego ja. Na kraju dana čovjek snosi posljedice svojih izbora. Međutim, nakon što sam se razvela, stvorile su se neke teorije zavjere i negativni komentari, a taj period života ne bih poželjela ni smrtnom neprijatelju. Eto, kada me pitate kako sam preživjela taj razvod, reći ću – nemam pojma, dan po dan, nastojala sam biti funkcionalna i neko vrijeme sam se distancirala s ekrana. Djeci je bilo najteže, a i moj bivši suprug dobio je takvu pozornost samo zbog moje "popularnosti ", što je skupa cijena takozvane slave.

