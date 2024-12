FOTO Tko je suprug najpopularnije RTL-ove voditeljice? On joj je bio šef, a danas imaju kćer

Jedna od najpopularnijih televizijskih voditeljica, RTL-ova Damira Gregoret (38) i devet godina stariji novinar Igor Bobić - jedan su od najpoznatijih televizijskih parova. Ovaj bračni par zaljubio se dok su još zajedno radili na RTL-u. Njihova ljubavna priča krenula je 2012. godine kada je ona iz rodnog Splita prešla u redakciju RTL-a gdje joj je Igor bio šef. Damir i danas radi na spomenutoj televiziji, dok je Igor 2018. godine prešao na N1 televiziju.

Par se vjenčao 2014. u crkvi na zagrebačkoj Opatovini, a potom su sa 70-ak uzvanika nastavili slaviti u Muzeju za umjetnost i obrt. Kako su pisali domaći mediji, supružnici su stigli na zabavu posljednji i to taksijem. Damira je u to vrijeme bila u drugom stanju, a njihova kći Bianka na svijet je stigla na ljeto 2014. godine. Damira je svojevremeno progovorila za Story o svom privatnom životu i otkrila je li njoj i suprugu Igoru teško uskladiti posao s roditeljskim obavezama.

- Pokušavamo iskombinirati da, s obzirom na ritam, slobodno vrijeme kvalitetno provedemo s njom, ali moji su nam roditelji omogućili da možemo biti mirni i dok radimo. Preselili su se iz Splita u Zagreb i zaista ne znam kako bismo bez njih. Neizmjerno sam im zahvalna - iskreno je ispričala Gregoret, a u nastavku se osvrnula i na odnos sa suprugom. - Ne bih nikad odlučila biti s nekim tko ne razumije moj posao i način života. U našoj je kombinaciji to svakako plus jer je teško shvatiti i prihvatiti da nam planovi lako mogu propasti ako se dogodi nešto izvanredno. Isti nas interesi pokreću, a to nas svakako povezuje - dodala je.

Godine 2020. Damira je u intervjuu za Večernji list otkrila da se sa suprugom uvijek i ne slaže. - Međusobno se podupiremo na svakom planu pa tako i na poslovnom, a to podrazumijeva i da si dijelimo i pohvale i kritike. O politici volimo polemizirati i naravno da se nekad slažemo, a nekad ne - otkrila nam je lijepa voditeljica. Dodala je i kako joj nedostaje rodni Split i Splićani, ali i obitelj. -

Najviše mi nedostaju rodbina i prijatelji. U mnogim situacijama uhvati me nostalgija, posebno na proljeće i ljeti. Ne mogu reći da sam požalila, ali da se nekad preispitujem, to da - rekla je. "Kći Bianka ima vaše dalmatinske i suprugove slavonske gene, koji su izraženiji?", glasilo je pitanje novinarke Večernjeg lista, a Damira je odgovorila. - Kombinacija, ali ja ću uvijek reći da su dalmatinski izraženiji.

Podsjetimo, Damira Gregoret ove godine bila je nominirana i za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine, a svojim je radom obilježila 2023. godinu.

