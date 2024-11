FOTO Pogledajte raskošnu vilu Igora Tudora! Vrijedi milijune, a nalazi se u ekskluzivnom dijelu Splita

Nogometni trener i bivši hrvatski reprezentativac, 46-godišnji Igor Tudor i njegova supruga Stefanija Tudor nikada nisu voljeli dijeliti intimu i detalje svog privatnog života s javnosti. Tudor je poznat po tome da se nije volio izlagati svjetlima reflektora pa tako ni o privatnom životu nikada nije volio baš puno otkrivati. Naime, njegova supruga Stefanija i on imaju troje djece. Najstarijeg sina Roka te kćeri Miju i Evu. Ova skladna obitelj svoju oazu mira izgradila je na splitskim Bačvicama, baš kao i brojni poznati i uspješni Splićani.

Čitatelj Večernjeg lista fotografirao je njihovu predivnu vilu, a u nastavku donosimo fotografije ove moderne i milijunske kuće u kojoj živi Igor Tudor sa svojom peteročlanom obitelji. Ova atraktivna vila spoj je modernog i mediteranskog stila. Staklene stijene koje se uzdižu iz kamenih zidova dolaze do izražaja već na prvi pogled. Svoju privatnost odlučili su zaštititi podignutom živicom koja je uredno podšišana. Kameni zid ispred luksuzne vile u spoju željezne ograde diže se do metra i pol, a na ostatku ograde živica predivno izgleda te krade svu pažnju. Vila ima direktan pogled na more, a na posjedu se nalazi i skrivena garaža, dok je objekt pod video nadzorom. Ova kuća u kojoj živi obitelj Tudor izuzetno je prostrana kako bi svakom članu pružila komfor i udobnost.

Podsjetimo, bračni par Tudor svoju je ljubav okrunio 2005. godine nakon pet godina veze. U to vrijeme Tudor je igrao za talijanski Juventus, stoga nikoga nije začudio velik interes medija za njegovo vjenčanje u to vrijeme. Organizatori su se trudili svim silama zavarati medije, no to im nije uspjelo pa su fotografi uspjeli snimiti vjenčanje održano u konkatedrali svetoga Petra na splitskim Gripama, a slavlje je nastavljeno na Hvaru, na koji su uzvanici stigli katamaranom.

FOTO Pogledajte kako izgleda atraktivna vila Igora Tudora!

Trener je angažirao svoje prijatelje da tjeraju radoznale fotografe i snimatelje što dalje od njih. Zanimljivi detalj iz biografije ovog trenera jest taj da je prije svadbe supruzi otpjevao ljubavnu pjesmu. Tudor je tako pokazao kako je pravi romantik, a supruzi je otpjevao "Da te mogu pismom zvati".

Kada je riječ o profesionalnom životu Igora Tudora, ranije je Večernji list pisao kako je Tudor u lipnju ove godine podnio ostavku u Laziju nakon nepuna tri mjeseca provedena na klupi rimskog velikana. Njegova navodne svađe s čelnicima kluba, igračima i navijačima bile su goruća tema u talijanskim medijima koji su pisali kako predsjednik Claudio Lotito i sportski direktor Angelo Fabiani spremaju službenu obavijest o njegovom otpuštanju.

Međutim, Tudor je odlučio sve iznenaditi i sam dao otkaz. Tudor je u kratkom vremenu na klupi postigao solidne rezultate i malo poboljšao katastrofalnu sezonu koju igraju nebesko plavi. Ipak, problemi su nastali zbog neslaganja oko transfer politike, pišu talijanski mediji. Tudor je želio prodati nekolicinu igrača i osloboditi prostor za pojačanja za koja je vjerovao da mogu pomoći momčadi. S druge strane, predsjednik Lotito nije pristajao na njegove zahtjeve.

