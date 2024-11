FOTO Pogledajte kako je popularna splitska glumica podržala bivšeg partnera s kojima ima dijete

Hrvatski spisatelj, Zagrepčanin Hrvoje Šalković razveselio je svoje čitatelje novim romanom "Babići". U jednom zagrebačkom kafiću okupio je obožavatelje, a najviše je uživao njegov sin Marat kojemu je to tatina prva promocija na kojoj je prisustvovao. Iako njegova bivša partnerica i Maratova majka, poznata splitska glumica Ana Gruica-Uglešić nije došla, podržala je bez premca Hrvoja te mu ukazala na poštovanje s ljubavlju u poduljoj objavi na društvenoj mreži Instagram.

- Ono što mogu reći kao osoba koja zadnjih 25 godina u prosjeku čita 40-ak knjiga godišnje (nekome malo, nekome puno, ali je tako kako je), da dugo ali dugo nisam čitala bolju knjigu od 'Babića'. Hrvoje je genijalan pisac, i da, pročitala sam sve njegove stare knjige, ali u što je on 'izrastao' nakon devet godina pauze... woooow - započela je oduševljeno Ana te nastavila: - Preokreti su tako vješto servirani da čak ni ja koja poznajem dramaturgiju nisam osjetila njihov nagovještaj. Najbolje od svega, to nisu preokreti, nego vješto lomljenje smjera u kutu od 90 stupnjeva. Hrvoje vozi priču super slalomski. Kroz priču obilazimo svijet, ali čvrsto osjećamo svoje korijene... Priča je to o obitelji koja je tvoja, ma kakva bila da bila, jer druge nemamo, o bezuvjetnoj bratskoj ljubavi, vrlo pronicljivo i empatično provlače se i mnoga imigrantska pitanja... Ovo je i ljubavna priča - napisala je ispod fotografije sina Marata kako u ruci drži očevu novu knjigu.

- Nisam literarna plačljivica, a plakala sam dvaput kao kišna godina! Hrvoje jednostavno sa životnom zrelošću postaje bolji pisac - zaključila je Gruica-Uglešić koja je sada u braku s uglednim psihijatrom Boranom Uglešićem.

Podsjetimo, sredinom kolovoza Ana je čestitala svom suprugu Boranu njihovu godišnjicu braka uz predivne fotografije s vjenčanja. - Hvala ti što već 7 godina veze, od toga 6 godina civilnog i 1 godinu crkvenog braka ovako gledaš u mene. Bez treptaja oka. Vrijedi nam kao 14 godina, jer biti sa mnom zaslužuje beneficirani radni staž. Sretna nam godišnjica, mužu moj. Obolet - napisala je simpatična Splićanka, a ispod te objave odmah su se zaredale i brojne čestitke u komentarima.

Oni dvoje vjenčali su se i izgovorili sudbonosno "da" u kolovozu 2023. godine u crkvi Sv. Luke u Gornjem Sitnom, odakle Ana i njezina obitelj inače i dolaze. Boran iz prvog braka s bivšom suprugom Dianom ima stariju kći Antoniju, a kao što smo već spomenuli Ana ima Marata iz odnosa s Hrvojem Šalkovićem.

