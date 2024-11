FOTO Nova TV predstavila novu, zgodnu i mladu voditeljicu! Splićanka ima vojsku obožavatelja na društvenim mrežama

Prošlog je vikenda na Novoj TV s emitiranjem počela nova emisija "Arhitekti i projekti", čija je voditeljica i urednica Klara Čerina. Klara je inače Splićanka, a za nju je ovo televizijski debi. - Pred emitiranje sam osjećala uzbuđenje i malo nervoze, kao i uvijek kada radim nešto novo. Bilo je uzbudljivo vidjeti konačni rezultat nakon dugih priprema i snimanja, a najviše me veselila pomisao da će publika konačno imati priliku vidjeti emisiju koju smo tako predano stvarali - kazala je za Showbuzz simpatična plavuša koja je otkrila kako se odlučila za ovakav pothvat.

- Oduvijek sam voljela arhitekturu, interijere i kreativno izražavanje, pa mi je ova emisija prilika da sve te svoje strasti spojim i podijelim s drugima. Motiviralo me to što ovakva emisija može inspirirati ljude, pokazati im ljepotu arhitekture i dizajna te im pružiti nove ideje za vlastite projekte - rekla je Čerina koja se nada da će se emisija publici svidjeti. - Nadam se da će publika prepoznati trud i strast koju ulažemo u svaki segment emisije. Očekujem da će im se svidjeti naš pristup i priče koje donosimo. Već smo dobili pozitivne reakcije, što me jako veseli i daje dodatnu motivaciju za daljnji rad - dodala je Klara koja na društvenoj mreži Instagram broji više od dvadeset tisuća pratitelja.

- Moj rad najviše inspiriraju dvije nevjerojatne žene iz svijeta dizajna – Kelly Wearstler i Patricia Urquiola. Kelly Wearstler fascinira me svojim hrabrim i luksuznim pristupom interijerima, kombinacijama boja, materijala i umjetničkih detalja koji svaki prostor čine posebnim. Patricia Urquiola, s druge strane, oduševljava svojom inovativnošću, fluidnim oblicima i spojem funkcionalnosti i estetike. Obje su iznimne kreativke koje su redefinirale dizajn na svoj način i jako ih cijenim kao uzore - otkrila je 28-godišnjakinja koja se bavi arhitekturom i dizajnom interijera.

Osvrnula se i na to što misli koliko će joj popularnost na mrežama pomoći ili pak otežati. - Mislim da će mi olakšati posao jer već imam publiku koja prati moj rad i podržava me. Društvene mreže su odličan način da se povežem s gledateljima, čujem njihove komentare i ideje te unaprijedim svoj rad - rekla je atraktivna Klara.

