FOTO Najpoznatija sportska novinarka oduševila izgledom samo osam mjeseci nakon poroda

Talijanski model i poznato televizijsko lice Diletta Leotta (32) pauzu od nogometnih događanja provodi u društvu svoje obitelji, vratara engleskog Newcastlea Lorisa Kariusa (30) i njihove novorođene kćerkice Arije. Lijepa novinarka sada se novim fotografijama pohvalila svojom besprijekornom linijom samo osam mjeseci nakon što je rodila prvo dijete.

Diletta je na društvenoj mreži Instagram podijelila galeriju fotografija s jednog luksuznog odmarališta. Na njima obožavatelji mogu vidjeti sretnu obitelj kako odmara na ležaljkama i uživa u piću, nakon čega su se roditelji sa svojom mezimicom opustili u bazenu. Konačno, 32-godišnja novinarka televizije DAZN pozornost je ukrala spremno pozirajući u kupaćem kostimu za objektiv kamere, a u prvi plan iskočila je njezina zavidna figura. Fotografiju možete vidjeti u galeriji iznad.

Leotta na društvenim mrežama često objavljuje videozapise na kojima vježba u teretani, pa nije ni čudo što niti godinu dana od poroda izgleda kao prije trudnoće. Njezin suprug nogometaš također vodi zdrav život, a zanosna plavuša nedavno je otkrila kako ju je zaprosio usred trudnoće. To je obznanila tek sad jer par nije želio zarukama zasjeniti rođenje njihove kćeri.

Podsjetimo, u 16. kolovoza prošle godine jedna od najljepših i najpoznatijih sportskih novinarki i njezin partner, poznati nogometaš Loris Karius postali su roditelji. Sretnu vijest podijelili su na društvenim mrežama gdje su objavili prve fotografije svoje kćeri, a Diletta je napisala:

- Danas sam se ponovno rodila kroz tebe. Dobro došla, Aria. Ti si najbolji dar koji smo mogli tražiti. Ovaj poznati par u ožujku ove godine otkrio je kako im stiže prinova, a da su u vezi, novinarka je objavila početkom ove godine. Prije veze s vratarom Lorisom Kariusom, kojeg navijači Liverpoola pamte po neslavnom finalu Lige prvaka 2018. kada je pogreškama poklanjao golove Realu zbog čega su Madriđani u konačnici uzeli naslov, Dilettu su povezivali s još jednim nogometašem.

Šuškalo se tako dugo vremena kako je imala aferu sa Zlatanom Ibrahimovićem, a javnost je bila dobro upoznata i s njezinom romansom s turskim glumcem Canom Yamanom. Par je bio u ozbiljnoj vezi, planirali su i vjenčanje i ona je posjetila i njegovu obitelj u Turskoj, a onda su iznenada prekinuli. Ova vrlo slavna 32-godišnjakinja na Instagramu ima preko devet milijuna pratitelja no nisu svi prema njoj blagonakloni, a o tome je pričala prošle godine u sklopu zadarskog Sunset Sports Media Festivala.

- Na svom Instagramu dobivam puno seksističkih komentara, no na to se više ne osvrćem. Ne želim dopustiti drugima da utječu na moj rad. Ljudi puno komentiraju moj stil odijevanja i ja ponekad imam imam problem skrenuti pozornost sa svog izgleda na svoje znanje i profesionalnost. A malo ljudi zna da sam ja, kada mi je bilo 20 godina, svaki dan ustajala u četiri sata ujutro da bih odlazila raditi na televiziju, čime sam plaćala svoj studij. Tako sam razvijala svoju radnu etiku, a danas sam zahvalna svojoj šefici na DAZN-u Ughetti Ercolano što nas je u odjelu 40 posto žena. To je primjer inkluzivnosti žena u programu koji proizvodi sportske sadržaje - rekla je voditeljica. Pričala je tada i o komentarima s kojima se susreće.

- Kada sam počela raditi ovaj posao, mnogima je bilo čudno vidjeti ženu da se bavi nogometnim utakmicama. U to vrijeme bila sam opsjednuta time da budem savršena i u tome sam izgubila svoju autentičnost. Sada imam dovoljno iskustva da cijelo vrijeme budem ja. Nisam robot, nisam savršena i volim pokazati svoju osobnost, što pokušavam pokazati i u svojim intervjuima. Primjerice, kada sam vodila intervju s Paolom Maldinijem, bilo je sjajno pričati s njim i biti svoj - rekla je Diletta.

