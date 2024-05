Princ Harry i Meghan Markle slave rođendan sina Archieja: Postao simbol pomirenja različitih kultura

Božo Skoko

Komunikacijski stručnjak o fenomenu Baby Lasagne: On je netko s kim se svi možemo poistovjetiti

Očito je problem u načinu izbora i poticanju dobrih autora da kreiraju hitove. Ovom mladom umjetniku to je pošlo za rukom i to sasvim slučajno. A da to nije samo hrvatsko umišljanje, pokazuje stanje na kladionicama te popularnost na društvenim mrežama i u klasičnim medijima diljem Europe, smatra Skoko