FOTO Iva Todorić pokazala figuru u kupaćem kostimu, zaplivala u bazenu te otkrila gdje ljetuje

Kći poduzetnika Ivica Todorića, Iva Todorić trenutno uživa u luksuznom hotelu u Vodicama. Na društvenoj mreži Instagram objavila je fotografiju iz kreveta, a pažnju je privukao pogled iz sobe koji definitivno ostavlja bez daha. Prije toga je objavila i fotografiju na kojoj pozira u bazenu na vrhu istog hotela. Nosila je plavi kupaći kostim i sunčane naočale, a kosu je svezala u rep.

Inače, Iva Todorić poznata je kao velika zaljubljenica u visoku modu pa smo je tako nerijetko imali prilike sresti na zagrebačkoj špici kako nosi ekskluzivne komade odjeće. Obožava Hermes Birkin i Kelly torbice kojima cijena varira od deset pa sve i preko sto tisuća eura, ovisno o modelu torbe. Osim toga, samozatajna plavuša nedavno je progovorila i o sreći te obitelji. Otkrila je da misli kako novac nije ono što je čini sretno, ali je priznala da joj to ipak daje slobodu. - Ima ona pjesma ‘nije sreća para puna vreća’. Ja sam to živjela i ja sam živ primjer toga, tako da svim gledateljima mogu reći da novci nisu ono što te čini sretnim, novci su ono što ti daje slobodu u životu, a ono što te čini sretnim su male stvari - istaknula je Iva Todorić za IN magazin.

Dodala je i to da nije zahtjevna mama te da želi da njena djeca samo budu sretna. Smatra i to da ocjene nisu najvažnija stvar u životu. - Nisam zahtjevna mama i ne mislim da su ocjene najbitnija stvar u životu. Ono čim se ja vodim je da moja djeca budu sretna. Ja kad njih vidim da su sretni, smatram da sam napravila uspjeh u životu i odgojila sretne osobe. Ako čovjek ne zna biti sretan, mislim da to nije to - rekla je za IN magazin.

Također, Iva je na društvenoj mreži Instagram svima poznata pod pseudonimom "srculence", a ondje je nedavno svojoj kćeri Tari Balent čestitala rođendan uz njihovu zajedničku fotografiju. Iva je braku s bivšim suprugom Hrvojem Balentom dobila troje djece, kćer Taru te sinove Ivana i Antu.

