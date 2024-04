FOTO Ida Prester odgovorila na prozivke žena o slučaju Matanić! A druge mu dale podršku...

Kako je Večernji list ekskluzivno izvijestio javnost 5. travnja o hrvatskom redatelju Daliboru Mataniću da godinama uznemirava mlade glumice slanjem neumjesnih poruka i stvaranjem nelagode i neugodnih situacija na snimanjima - odlučili smo ne biti suučesnici! Važno je govoriti o nasilju nad ženama, a dugogodišnja šutnja onih koji su za to znali - omogućila je da Dalibor Matanić prijeđe tragičan put od podržavatelja ženskih prava do seksualnog predatora! Danas njegovih žrtava ima mnogo, od djevojaka koje je uznemiravao do članova njegove vlastite obitelji koja će, nažalost, morati iznijeti dio tereta nastaloga njegovim neadekvatnim, neukusnim i neprimjerenim ponašanjem.

Večernji list zadnjih je tjedana razgovarao s velikim brojem žrtava Matanićeva nametljivog i uznemiravajućeg ponašanja koje su odreda ogorčene zavjetom šutnje koja se oko svega stvarala, pogotovo od istaknutijih hrvatskih feministica i ženskih časopisa koji su za sve već jedno vrijeme znali. Njegovo pojavljivanje na naslovnici jednog časopisa s pjevačicom, voditeljicom i aktivisticom Idom Prester uz poruku da je "dosta šutnje o nasilju nad ženama" mnogima je bilo kap koja je prelila čašu i u svojoj su okolini sve otvorenije počele govoriti o vlastitim neugodnim iskustvima s redateljem.

– Matanića znamo kao borca za prava žena, uvijek je najglasnije osuđivao seksualne predatore i davao podršku #metoo pokretu. I u svojem radu rado se doticao tih tema. Nisam iz filmskog svijeta, ne znam detalje ovog slučaja. Ako su navodi istiniti, institucije trebaju odraditi posao do kraja. Pružam apsolutnu podršku svim žrtvama! – rekla nam je Ida Prester, koja je i sama, kada smo joj rekli o slučaju, prvi put čula za drugu stranu života poznanika i kolege, a s kojim je pozirala za već spomenutu naslovnicu.

Nakon toga, Idu Prester su mnoge žene napale u komentarima te su je prozvale i zapitale se kako nije ranije znala za priču o zlostavljanju nad ženama te da je Matanić već cijelo jedno desetljeće seksualni predator, a ona im je odgovorila da je za tu priču čula tek nakon što je snimila naslovnicu za spomenuti časopis.

- Nisam znala. Zašto bih ga pokrivala da sam znala? Nikad nisam NIŠTA radila s Matanićem, nije bio ni u mom ‘Štitu‘. Čula sam priču tek nakon snimljene naslovnice i to od prijatelja fotografa koji je bio s njim na setovima. I onda se sve krenulo odmotavati. Naravno da je i meni sad grozno - napisala je opravdavajući se Ida Prester.

Osim toga, malo je reći da su javnost zaprepastile poruke, takozvane podrške upućene Daliboru Mataniću koji se pokajao u statusu na društvenoj mreži Facebook.

- Drage kolegice i kolege, prijateljice i prijatelji. Stvarni i virtualni. Možda ste primijetili da sam nestao s društvenih mreža. Međutim, danas sam se vratio samo kako bih vam ispričao svoju priču, jer puno je verzija ovih dana, a volio bih ipak da čujete moju stranu. Više od 20 godina brinem na setu da žene imaju mir toliko potreban za glumačku koncentraciju i zato većina glumaca i voli raditi sa mnom jer ne dopuštam nikakva uznemiravanja, čak sam znao dati i otkaze onima koji ne bi poštovali mir glumica i ostalih suradnica. Kako to obično biva, znao sam svaki detalj u kadru kojeg bi snimao, no pritom osobno nisam bio svjestan detalja svog ponašanja... Iskreno i neizmjerno žalim zbog svojih neprimjerenih postupaka, koji su izazvali kod pojedinih žena osjećaj uznemirenosti i nelagode. Nisam bio svjestan svog pogrešnog pristupa prema kolegicama izvan seta. Ne postoji opravdanje ni isprika za moje postupke. Poznat sam po specifičnom, rubnom humoru i radikalnim metodama rada ne bi li glumci bili što bolji u kadru, no ništa ne opravdava ako nekome izazovete osjećaj nelagode..

Tek sada kad sam se samostalno prijavio u ustanovu za liječenje ovisnosti i u radu sa stručnim osobama, osvijestio sam da sam na neprimjeren način uznemiravao kolegice. Sve se zbivalo u trenucima kad sam bio pod utjecajem alkohola ili droga. Naš posao je užasno stresan, ali to me naravno nikako ne opravdava. Volio bih prije svega da u ovome budem primjer drugim kolegama, riječ je o vrlo osjetljivom terenu u kojem se neki od nas očito ne snalaze najbolje. Dijelu žena već sam se osobno ispričao i molio za oprost. Nastavit ću to najponiznije i s punim respektom raditi tijekom liječenja - dio je objave Dalibora Matanića, a neka imena koja su ga podržala su iznenadila javnost.

Žene koje su podržale seksualnog predatora:

Hrvatska pjevačica i supruga Mrle iz grupe Let 3, Ivanka Mazurkijević javno je podržala Matanovića u komentaru. "Podrška tebi i tvojoj divnoj obitelji bez da umanjim o čemu govoriš. Baš mi je žao", navela je.

"Nikada nismo radili zajedno, ali ja u ovu priču ne vjerujem. Ova priča ima podtekst. Kao izvrstan redatelj želiš gledatelje potaknuti na razmišljanje, potičući emocije", napisala je glumica Nada Arbus.

Bivša manekenka Kristina Lumbar napisala mu je: "Podrška"

Sestra splitskog pjevača Luke Nižetića, Petra Nižetić Mastelić, a koja je također nedavno krasila naslovnicu spomenutog časopisa kao i Dalibor Matanić napisala mu je: "Podrška Dado i svaka čast na hrabrosti"

Glasna osuda!

Osuda bez ikakve kalkulacije, a koja je ispravna i glasna jest ona glumice Tihane Lazović Trifunović koja se nije ustručavala javno, na svojem Instagram profilu prozvati bivšeg suradnika Dalibora Matanića!

- To što moja suradnja sa Daliborom Matanićem nikada nije bila neprimjerena, neprofesionalna i neugodna, apsolutno ništa ne znači, štoviše potvrđuje da je vješto manipulirao nama koji smo godinama surađivali s njim, napravio od nas majmune i vrlo proračunato 'pikirao' svoje žrtve koje su mahom mlade djevojke na početku svoje karijere. Te mlade djevojke, a i ja sam prilično nedavno bila mlada djevojka, žrtve su ne samo Dalibora Matanića nego cijelog sistema, počevši od Akademije dramske umjetnosti na kojoj se desetljećima štiti nasilnike, počevši od Tonka Lonze pa sve do aktualno Ozrena Prohića, preko niza drugih prijavljenih profesora koji nisu zanimljivi javnosti kao Dalibor Matanić pa sih, kao i svećenike pedofile koje se šalje iz župe u župu, preselili na neko mjesto na kojem su sigurni od kaznenog progona, ali i dalje bezbrižno stvaraju svoju 'umjetnost', a neki, kako čujem, i dalje predaju na spomenutoj ustanovi. Kada svoj mladi život započinjete na jednoj takvoj školi, kada su gore spomenuti profesori vaša jedina opcija, ako se njeguje šutnja i pognuta glava, ako se svaki oblik bunta kažnjava i čita kao 'bila je neposlušna studentica, nećemo je primiti u ansambl', onda nam je jasno zašto naši poslodavci imaju sindrom Boga i uživaju svoju poziciju maksimalno. Svi smo odgovorni. Stojim i podržavam sve djevojke i žene koje su ispričale svoje priče, nadam se da će ovo potaknuti i ostale žrtve da istupe, progovore i prijave. Ne samo Dalibora Matanića. Sve njih - napisala je zadarska glumica Tihana Lazović Trifunović, a koja je glumila u mnogim Matanićevim filmovima i serijama...

