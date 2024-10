FOTO Frano Ridjan objavio predivnu vijest: 'Ti si mi bila u svemu naj, naj, naj'

Popularni televizijski voditelj Frano Ridjan (39) i njegova supruga, Lea Badur Ridjan, danas slave osmu godišnjicu braka. Tim povodom Vinkovčanin je odlučio pokazati svoju nježnu stranu i svojoj dragoj uputiti dirljivu čestitku na društvenim mrežama. - Ti si mi bila u svemu naj, naj, naj. I u dobru i u zlu. Vjerovali ili ne, ti si meni sve naj, naj. U svemu naj - citirao je stihove pjesme grupe Indexi u opisu fotografije na kojoj možemo vidjeti Franu i Leu kako se drže za ruke na taj sudbonosni dan. Mladoženja je na vjenčanju nosio plavo odijelo s tregerima te bijelu košulju i sivu leptir mašnu, dok je mladenka oduševila u bijeloj vjenčanici.

U komentarima na objavu javili su se pratitelji da supružnicima čestitaju ovu lijepu obljetnicu: - "Živjeli mladenci, sretno vam i dalje", "Sretna godišnjica braka", "Predivni", "Čestitke od srca", "Sretno dalje u životu", "Živjeli" - nižu se lijepe želje na njihov račun. Frano i Lea zajedno imaju dva sina: Manuela i Maura. Zanimljivo, mlađeg sina Manuela Frano je dobio pred Božić 2019., točnije, na sam dan finala showa 'Supertalent'. Osim toga, par rijetko možemo zajedno vidjeti u javnosti. No, Frano svojoj supruzi ponekad posveti objavu na društvenim mrežama.

Svi se još uvijek sjećaju Franine dirljive čestitke Lei prije dvije godine, za šestu godišnjicu braka: - Onog trena kada sam te upoznao, znao sam da želim učiniti sve, kako bismo ostarili zajedno. Hvala ti što si mi tu i kada sam daleko. Oprosti za svaku glupost, svako izbivanje, svaki propušteni trenutak jer uvijek letam da našim dečkima bude bolje. Samo da znaš, bez tebe, ništa nebi bilo isto. Dužan sam ti za deset života - poručio je supruzi.

Ridjan je jednom prilikom otkrio i kako je izgledao njihovi prvi susret. - Na prvom susretu, koji sam umalo propustio, kasnio sam na upoznavanje svih polaznika i onda je mlada dama prišla prva i rekla da se moramo redom svi i upoznati. Svidjelo mi se to. Njezin je prvi dojam bio malo drugačiji, ali srećom nije prvi dojam presudio i nakon skoro godinu dana od upoznavanja, došli smo do prvog spoja. Bio je to super spoj, a kada sam nekoliko dana nakon trebao ići na natjecanje mažoretkinja s jako puno mladih dama, samo je rekla: 'Javi se kada budeš imao vremena'. To je za mene bilo to – ispričao je tada.

Podsjetimo, Frano se natjecao u popularnom showu 'Ples sa zvijezdama' u paru s mentoricom Gabrijelom Pilić. Tema jedne emisije bila je ljubav, a prije nego su otplesali slowfox, Ridjan je otkrio kome posvećuje nastup. Naime, radi se o njegovoj supruzi Lei.

- Tema o kojoj ja ne trebam previše razmišljati. Moja najveća ljubav je jedina žena koja je bila dovoljno luda da me prihvati ovakvog kakav jesam i dosta nam dobro ide - rekao je Frano. - Nas dvoje smo se upoznali još dok smo bili studenti. Ja sam odmah zavario, noge su mi se tada odsjekle. Zaručio sam je na Zrinjevcu, hrpa ljudi je bila tamo - rekao je Frano prije izvedbe te pustio suzu. Nakon izvedbe, otišao je u publiku i pred svima ju poljubio.

