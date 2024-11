FOTO Baby Lasagna objavio fotografije s Elizabetom u vjenčanici: 'Svi ste pozvani'

Mladi glazbenik i naš ovogodišnji predstavnik na Euroviziji Baby Lasagna (29), pravog imena Marko Purišić, na svojim je profilima na društvenim mrežama najavio novi spot. Naime, glazbenik je obožavateljima poslao "svadbenu pozivnicu" te podijelio neke fotografije sa snimanja spota. "Naše vjenčanje je 15. studenog, svi ste pozvani. Pronađite pozivnicu na linku u opisu profila", poručio je u objavi te tako najavio pjesmu "Catch Me If You Can". Njegova objava ubrzo je izazvala lavinu reakcija na mrežama. Na TikToku je u samo sat vremena pregledana više od 1200 puta, a brojka raste iz minute u minutu. Nižu se i brojni komentari pjevačevih fanova, koji su ovime naizgled oduševljeni.

"Znači ovo ne da će biti ludilo nego spektakl od spota", "Slike su fenomenalne, tako sam uzbuđena", "Najsavršeniji par na zemlji", "Top, jedva čekamo", "Mislim da nismo spremni za ovo", samo su neki od komentara na Instagramu. Mnogima je pozornost privukla jedna od fotografija Markove supruge. Elizabeta je na njoj u rukama držala bacač vatre iz kojeg je izlazio plamen, a fanovima je ovaj prizor (sudeći prema komentarima) posebno zapeo za oko. "Kraljica Elizabeta, dame i gospodo, naklonimo se", "Elizabeta je doslovno kraljica i druga fotka to dokazuje", "Stvarno jedva čekam i sve ali me zanima gdje ste našli to što Elizabeta drži", "Ova djevojka gori", "Elizabeta Ružić, ti si kraljica vatre", pisali su.

Podsjetimo, glazbenik i njegova partnerica Elizabeta nedavno su i sami izgovorili sudbonosno 'da'. Par je sudbonosno 'da' u srednjovjekovnoj crkvici u Završju gdje su se i upoznali. Vjenčao ih je vlč. Benjamin Petrović iz Savudrije, svećenik iz Markove župe. Na vjenčanje je bilo pozvano oko 50 uzvanika, koji nisu smjeli fotografirati ovaj važan dan za mladence. Marku je vjenčani kum bio njegov brat, dok je Elizabeti kuma bila njezina najbolja prijateljica. Sada je otkriveno i da je slavlje nastavljeno na prostoru Agroturizma Paladanjaki kod Žminja, gdje su i snimljene fotografije.

Glazbenik i njegova zaručnica u kolovozu su pripremali vjenčanje i iako on nije otkrio točan datum kada će stati pred oltar, Baby Lasagna pravog imena Marko Purišić, otkrio je tada kako su tekle pripreme za ovaj poseban dan i u kojoj su tada bili fazi. ''Uff da budem iskren, malo sam izdvojen od priprema za vjenčanje. Obavim što mi se kaže da moram, ali su.. teku, idu. Malo će biti panika vjerojatno jer smo stvarno puno zauzeti pa manje stignemo. Ali imamo pomoći od obitelji, prijatelja tako da idu dobro, ja mislim'', ispričao je u razgovoru za IN Magazin. Dodao je kako odijelo nije još spremno. ''Nije još spremno, nisam smio kupiti normalno odijelo nego neko posebno, pa sam morao ići šiti. Tako da se sad šije'', izjavio je.

Ružić je izrazito talentirana mlada umjetnica koja se bavi videoprodukcijom i art fotografijom, a upravo je ona osmislila spot za "Rim Tim Tagi Dim" pjesmu s kojom nas je Baby Lasagna predstavljao na Euroviziji i osvojio drugo mjesto, a Elizabetin potpis je i iza drugih spotova njezinog zaručnika. Njihova ljubavna priča suvremena je bajka.

- Marko je svirao u bendu, ja sam znala za taj bend. Vidjela sam sliku i pomislila: "Vidi, koji zgodan lik." Odlučila sam ga dodati na Instagramu i on je mene zapratio nazad. I onda mi se javio. Love Story 21. stoljeća, ispričala je jednom prilikom, a Marko se osvrnuo na njihov prvi ljubavni susret.

"Elizabeta je rekla da je došla kući i pustila svoju heartbreak playlistu, da je po njoj prošlo grozno, a meni je prošlo savršeno. Nisam se ni vratio do Umaga, a već sam joj poslao poruku: "Kad ćemo opet" i tada je bila sretna", prisjetio se naš eurovizijski predstavnik. Na kraju su ostali zajedno, a 2022. dobili su nagradu za najbolji video na natječaju Moja.hr. Riječ je o Večernjakovu projektu u kojemu se mladi ljudi trude na najljepši mogući način, u samo jednoj minuti, zanimljivim videom predstaviti ljepote svog kraja.

