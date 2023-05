Finalisti Survivora spremni su za posljednji okršaj: 'Bez obzira na to koliko je on siguran u sebe, sigurna sam i ja'

Prije tri mjeseca kandidati Survivora došli su u zemlju koja izgleda kao raj, ali i u igru koja je pokazala svu svoju surovost. Pješčane plaže, bujne palme i tropski vjetar Dominikanske Republike sada će stvoriti idiličnu kulisu za konačni izazov u kojem će se suočiti 24-godišnja Antonia Ivić i 31-godišnji Denis Sviličić u plavom timu te 25-godišnja Anja Andrejić i 31-godišnja Nataša Kondić u crvenom.

„Mislim da sam prošla najbolje na posebnom plemenskom vijeću. Mislim da se nikome nisam zamjerila“, prisjetila se Antonia izbora finalista. S jednoglasnom odlukom porotnika da ide u finale, Nataša je zaključila kako bivši natjecatelji vjeruju u nju. „Luka je ispao i ne osjećam tugu, sretna sam zbog njega, jer je osvojio treće mjesto“, rekla je Nataša. „S otoka će mi nedostajati apsolutno sve“, rekla je finalistica Anja, koja otok pamti samo po dobrom i pozitivnom.

Antonia je uvjerena u to da će borba biti fer i jedva čeka stati s Denisom koji joj je suparnik na teren. „Bez obzira na to koliko je on siguran u sebe, sigurna sam i ja“, kaže Antonia.

VEZANI ČLANCI:

„Neobičan je dan, super se osjećam. Nema prostora za pogreške. Svašta može utjecati na ishod i kako se osjećaš i imaš li sreće“, ističe Denis prije finalnog i odlučujućeg poligona. Dodaje da je Antonia nepredvidiva suparnica i da će je morati držati cijelo vrijeme na oku. „Svako malo se pokušavam ne rasplakati. Gutam knedle, jer mi je ovo sve jako emotivno. Trebat će nam dani da procesuiramo ovo što se događa“, ističe Anja.

Dvoje najizdržljivijih natjecatelja iz plavog i crvenog tima suočit će se u posljednjem obračunu za naslov jedinog preživjelog. Na jednoj strani u plavom timu imamo hrabru i snalažljivu Antoniju, a na drugoj strani strateškog i taktičkog genija Denisa. Snažna i odlučna Antonia pokazala je nevjerojatnu izdržljivost i hrabrost tijekom cijelog natjecanja. Njezina borbenost i dobro upravljanje međuljudskim odnosima činile su je nezaustavljivom silom. Hoće li uspjeti održati svoju dominaciju do samog kraja i osvojiti naslov pobjednice Survivora? S druge strane imamo Denisa, majstora strategije i lukavog igrača. Njegove pametne odluke, taktički potezi i briljantna analitičnost učinile su ga opasnim protivnikom. Denis je već dokazao da zna kako izvući maksimum iz svake situacije. Hoće li njegova lukavost i vještina biti dovoljni da sruši Antoniju i zavlada na tronu Survivora, vidjet ćemo večeras u finalnom srazu kandidata.

Ne propustite posljednju epizodu showa Survivor večeras na Novoj TV, kada će Antonia i Denis te Anja i Nataša izazvati sudbinu i pokazati najbolje od sebe na poligonima. Pridružite im se u ovom nevjerojatnom putovanju i budite svjedoci trenutka koji će sve obuzeti emocijama i uzbuđenjem te pokazati tko je pravi Survivor plavog, a tko crvenog tima.

VIDEO Goran Bare održao koncert u Splitu