Filip iz 'Braka na prvu' otkrio koji tip žena nikako ne može podnijeti: 'One će iskvariti svijet'

Filip Belić, sudionik posljednje sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', nakon završetak showa ostao je u fokusu javnosti. U recentnom intervjuu Zagrepčanin je pričao o svom ukusu za žene, pri čemu ističe kako ga privlači specifičan tip ljepotica. Za idealnu odabranicu Filip je naveo američko-kubansku glumicu Evu Mendes, a zatim je otkrio i koju vrstu pripadnica ljepšeg spola nikako ne podnosi.

Naime, novinari RTL.hr pred njega su stavili izazov u kojem je morao birati između nekoliko poznatih dama. U jednom trenutku na red su stigle sestre Kardashian, na što je Belić poručio: - Ne volim te influencerice. Ništa to. Mislim da će iskvariti cijeli svijet. Ništa to. Ne valjaju mi zbog toga kako se predstavljaju - izjavio je ovaj 33-godišnji nogometaš. Ponuđene su mu i dvije bivše kolegice iz 'Braka na prvu', Tina Blašković i Danijela Pupovac, a Filip se odlučio za potonju uz objašnjenje: - Sviđa mi se što je inteligentna i ima taj neki damski stav. To mi je fora - rekao je.

GALERIJA: Filip iz 'Braka na prvu' dobio žuljeve pa otkrio razlog: 'Nisu od treninga...'

No, kao omiljenu damu izabrao je bivšu partnericu iz showa, Samoborku Tamaru Razum. Oni su nakon završetka sezone oboje otišli svojim putevima, a obožavatelji Filipa mogu pratiti na društvenim mrežama, na kojima promovira sportski način života. Naime, Belić u opisu profila navodi da je studirao kineziologiju i često se javlja iz teretane.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Filip je tijekom showa na sebe navukao bijes gledatelja. Naime, on i njegova televizijska partnerica Tamara počeli su s prvim plesom - Filipu je bilo neugodno, ali Tamara je zadovoljilo kako su na kraju otplesali. Uslijedio je ples oca i kćeri, a Tamarin je tata pokušao što više mogao izvući iz nje o Filipu. Njoj je puno značio taj ples, bila je na rubu suza i otišla popričati s tatom, koji je bio sumnjičav da će između nje i Filipa biti nešto. Dok se Tamara zabavljala s gostima, Filip je popričao s kumom i prijateljem, koji su mu rekli da je ona super cura, ali ne za njega. - Vidjeli su da to nije kalibar cure s kojom bih ja inače bio i rekli su mi sami da to nije to - objasnio je Filip.

Tamara je razgovarala s prijateljicom jer joj nije bilo jasno je li Filip pod tremom ili je samo hladan prema njoj. Prijateljica joj je rekla kako je čula da on priča kako nije njegov tip i da ne voli plavuše, što je malo razočaralo mladenku jer joj se njezin suprug svidio. Dok su jeli tortu u sobi. Filip je rekao svojoj supruzi da bi bilo pristojno da spavaju odvojeno, no Tamara je smatrala da bi bilo ispravnije da ju je pitao kako bi njoj bilo ugodnije.

Gledatelji su nakon ove epizode imali puno komentara na Filipa, a koje su ostavljali na Facebooku. Većini se on nije svidio i žao im je Tamare. - "Njegovi prijatelji su još gori od njega. Ponašanje im je nula", "Imam osjećaj da će se ovaj provlačiti još jedno 5 godina po medijima i da mu je to najveći cilj i postignuće koje želi kroz ovaj show", "On ne voli ni sebe. On samo voli lažnu sliku sebe. Dakle, toliko je sebe izidealizirao da se jedino mogao tako zavoljeti. Tipičan narcis", "Ne kužim odakle baš toliko samopouzdanje....On stvarno misli da je lijep i zgodan", pisali su brojni.

VIDEO: Oženio se Matija Cvek: Zasjao u ružičastom odijelu