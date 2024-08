Fanovi Oasisa srušili stranicu na početku pretprodaje: Za 1,4 milijuna ulaznica bori se 14 milijuna ljudi

Jutros u 10 sati po našem vremenu na stranici Ticketmaster počela je prodaja ulaznica za dugoočekivanu povratničku turneju grupe Oasis. Jedna od najpopularnijih britanskih grupa u utorak je objavila da će iduće godine nastupati u Velikoj Britaniji i Irskoj, nakon dugodogodišnje svađe osnivača benda, braće Noela i Liama Gallaghera. Kako piše Daily Mail, za milijun i 400 ulaznica ima lak 14 milijuna zainteresiranih, koji su jutros i srušili stranicu Ticketmaster.

- Ne razumijem što se događa, ne mogu uopće ući na Ticketmaster. Javljaju da sam bot, a nisam, pobunio se jedan fan.

Najavljeno je sedamnaest nastupa od 4. srpnja do 17. kolovoza 2025., a turneja će početi na stadionu Principality u Cardiffu, a nastupit će i u Heaton Park u Manchesteru, Wembleyu u Londonu, Murrayfield u Edinburghu i Croke Park u Dublinu.

Najveći fanovci sinoć su uspjeli dobiti kodove za pretprodaju, no samo 20 minuta od početka pretprodaje ulaznice su se pojavile na oglasima. Karte za koncert Oasisa na stadionu Wembley su se na stranici Viagogo u petak navečer prodavale za do 5909 funti (oko 7015 eura), a na stranici StubHub i za 10.578 funti (oko 12.559 eura).

Bend je osudio prepradvače, te su dodali kako će ulaznice otkazati promotori.

- Primijetili smo ljude koji pokušavaju prodati ulaznice na sekundarnom tržištu od početka pretprodaje. Napominjemo da se ulaznice mogu preprodavati SAMO po nominalnoj vrijednosti putem Ticketmastera i Twicketsa. Promotori će poništiti ulaznice prodane u suprotnosti s odredbama i uvjetima, objavili su na X-u.

🚨Please note, Oasis Live ‘25 tickets can only be resold at face value via @Ticketmaster and @Twickets!

Tickets appearing on other secondary ticketing sites are either counterfeit or will be cancelled by the promoters.