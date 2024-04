Evo zašto Harry i Willam još uvijek nisu u dobrim odnosima: 'On to doživljava kao izdaju'

Britanska kraljevska obitelj posljednjih mjeseci suočava se s jednim od težih perioda. Naime, nakon što je otkriveno da kralj Charles (75) boluje od karcinoma, ista dijagnoza snašla je i princezu Kate Middleton (42). Oboje su spletom nesretnih okolnosti bili prisiljeni privremeno se udaljiti sa svojih dužnosti, a posao su preuzeli njihovi partneri, kraljica Camilla Parker Bowles (76) i princ William (41).

Odnosi Camille, princa Williama i princa Harryja (39) dugo godina bili su teški, a razlog tome je što je Camilla bila ljubavnica njihovog oca dok je još bio u braku s njihovom majkom, pokojnom princezom Dianom. Zbog Charlesove nevjere Diana je često plakala, a u legendarnom intervjuu iz 1995. javno priznala saznanje da ju njezin suprug vara. Ipak, teška vremena iziskuju teške odluke, pa se čini kako je odnos Williama i njegove maćehe doživio zaokret.

- Nedavni događaji očito su jako zbližili Williama i Camillu. Ostavljeni su brinuti se o kruni dok se kralj i princeza oporavljaju. Njihovi će timovi uže surađivati kako bi koordinirali rasporede, a sigurna sam da su jedno drugome i emotivna podrška - izjavila je Jennie Bond, nekadašnja kraljevska dopisnica za BBC.

Galerija: Kralj Charles stigao na misu za Uskrs

- Njegovi osjećaji prema njoj bili su komplicirani, s obzirom da je svjedočio majčinoj nesreći u braku. Ali vrijeme je sa sobom donijelo spoznaju da mu Camilla čini oca izuzetno sretnim, te princ sada shvaća da je ona ljubav njegovog života - objašnjava Bond za časopis OK!. Takva promjena dinamike odnosa sasvim sigurno imponira bolesnom monarhu, ali prema pisanjima britanskih medija, isto se ne može reći za Williamovog brata, princa Harryja.

- Harry ne vjeruje u to da se William sad dobro slaže s Camillom, on to doživljava kao izdaju. Šokiralo ga je kad je William shvatio da je Camilla zapravo draga žena, daleko od čudovišta kakvom su je smatrali kao djeca - kazao je za The Mirror Tom Quinn, ekspert za kraljevsku obitelj, pa dodao: - Ona iznimno dobro sluša i pokazuje suosjećanje, a Williama je to prilično dirnulo. Harry s druge strane to vidi kao još jedan primjer Williamove slabosti. Za Harryja se stvari nikad nisu stvarno promijenile otkako je njegova majka umrla.

- Za Harryja je tad Camilla postala zla maćeha, i to se još uvijek nije promijenilo. To je jako tužno, ali pokazuje da je golema geografska udaljenost braće, Harryja u Americi i Williama u Londonu, samo fizička manifestacija njihove emotivne udaljenosti - zaključuje Quinn.

Vezani članci:

Podsjetimo, Princ Harry i njegova supruga Meghan Markle uputili su riječi ohrabrenja Williamovoj ženi, princezi od Walesa Kate Middleton nakon što je putem društvenih mreža obavijestila javnost da joj je dijagnosticiran rak. Prema pisanju Mirrora Harry je kasnije poslao i privatnu poruku svom bratu Williamu s kojim već duže vrijeme ne komunicira.

- Harry i Meghan bili su u kontaktu s Williamom, ali njihova je privatna poruka bila jednostavno suosjećanje i nije uključivala nikakav prijedlog da se braća susretnu uskoro i razgovaraju o pomirenju. Teško da ćemo dočekati taj trenutak uskoro jer William je još uvijek povrijeđen svime što je Harry rekao o kraljevskoj obitelji otkako se preselio u Kaliforniju i prestao obavljati kraljevske dužnosti. William je odgovorio na privatnu poruku koju je dobio od Harryja ali nije to bila topla i bratska poruka, njegov odgovor je bio diplomatski i hladan - otkrio je The Mirroru stručnjak za dešavanja u kraljevskoj obitelji.

Video: William je odgovorio Harryju na privatnu poruku, ali ton nije bio bratski i pomirljiv