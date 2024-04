Sandi Cenov i njegova supruga otvoreno o braku: 'Bila je to čista lutrija'

Pjevač Sandi Cenov (55) i njegova supruga Ilina (43) ovih dana su proslavili bračnu punoljetnost. O 18 godina zajedničkog života odlučili su ekskluzivno progovoriti za kamere In Magazina. - Pa ja sam jako ponosan na sebe i na svoju, kako bih to nazvao, kakva je to prošlost, burna. Starije generacije će se sjetiti kako je to izgledalo kad sam ja žario ženskim svijetom i onda se pojavilo ovo moje najdraže na svijetu i evo mi smo zajedno već skoro 20 godina, od čega 18 godina braka tako da ne znam što bih rekao.. Kad se ljudi nađu to je lutrija, čisti rulet. Staviš sve na jedan broj pa što bude - započeo je Cenov s tvrdnjom koliko je sretan zbog pronalaska srodne duše.

- Moram priznati da se radi o ljubavi na prvi pogled, ali baš doslovno na prvi pogled, a onda se to kasnije razvilo u nešto puno dublje jer prvi pogled je samo prvi pogled - nastavlja supruga Ilina, a zatim se prisjetila i zaruka: - Pa zapravo me nije zaprosio. Zapravo smo mi to samo odradili, evo možeš me pitati za 20 godina braka hoću li se udati za tebe, pitanje smo preskočili i nisam dobila zaručnički prsten tako da evo... - otkrila je.

Vjenčana ceremonija održana je tri mjeseca nakon sudbonosnog da, i to na egzotičnom Baliju: - Ja sam odmah znao da je ona ta. Prvi mjesec uvijek je presudan. Ako u prvih mjesec dana nije rekla, iz moje perspektive, nijednu glupost, to je to - šaljivo se osvrnuo pjevač na početak dugogodišnjeg odnosa.

Na pitanje hoće li za 20. godišnjicu obnoviti zavjete dinamični dvojac odgovara: - Bit će slavlje povodom 20 godina svakako, mi to zovemo svadbica. Imali smo je već za 10 godina braka, trebali smo je imati za 15, ali je bila korona sad čekamo još 2 godine pa onda opet slavimo - nagovještaju.

I dok Sandi već više od 30 godina uspješno vodi glazbenu karijeru, 12 godina mlađa supruga je odvjetnica. Usprkos službenim obavezama, uspješno balansiraju privatni i poslovni život: - Pa ne znam, moram priznati da nam nikada nije bilo nikakvih velikih problema. Postaviš neke prioritete u životu, to sve skupa posložiš i onda nekako to funkcionira.

Moram priznati da imam jednog prijatelja koji mi često prigovara jer zapostavljam vlastitu karijeru, ali meni se kao ne da. Zapravo, uživam doma i lijepo mi je s djecom te da je moja karijera medijski prisutnija vjerojatno bih manje vremena proveo s njima, a ovako sam prigrlio ulogu oca - zaključuje Cenov.

Podsjetimo, ovaj bračni par upoznao se na skijanju u Nassfeldu prije dvadesetak godina, od kada su nerazdvojni. Nakon vjenčanja na dalekom Baliju, zavjete su obnovili godinu dana kasnije, ali pred matičarom u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu, nakon čega su proslavili u krugu 50-ak najbližih prijatelja i članova obitelji. Tada je u medijima procurila vijest da čekaju i svoje prvo dijete. Par danas ima dvoje djece, kći Zaru i sina Mikulu.

