Evo koliko izvođači zarade na poluvremenu Super Bowla: Paprena svota novca

I ove godine održane je Super Bowl, a njegovo poluvrijeme je doista poseban spektakl za gledatelje te o njemu definitivno bruji cijeli svijet. Ove je godine nastupio američki pop pjevač Usher koji je u više od 10 minuta izveo svoje najveće hitove, a na pozornicu sa sobom je doveo čak i Aliciju Keys, Ludacrisa, Lil' Jona. Prethodnih godina su na pozornici nastupila i druga velika imena, a zabilježeni su i poneki incidenti.

Pitanje koje svih zanima zasigurno jest koliko izvođači na poluvremenu Super Bowla zarade?

Kako navodi USA Today, za 12 do 15 minuta nastupa, izvođači poput Rihanne, Madonne, Aerosmitha, Ushera i ostalih ne dobiju tek određenu svotu koju uvjetuje sindikat, ali ona je minimalna naprema onih koje inače zarade po nastupu.

No NFL ipak za nastup na poluvremenu izdvoji više milijuna dolara kako bi napravili pravi spektakl. Forbes je tako naveo da cijela produkcija košta oko 10 milijuna dolara, a navodno je The Weekend 2021. godine iz svog džepa platio sedam milijuna dolara za show.

Pitanje koje također svih intrigira jest kako im se to uopće isplati? Računica je zapravo jednostavna. Poluvrijeme Super Bowla je jedna od najvećih pozornica u SAD-u, a izvođače gleda više od 100 milijuna gledatelja diljem zemlje.

- Najveća čast u mom životu je to što napokon mogu prekrižiti nastup na Super Bowlu sa svoje liste želja - nedavno je izjavio i sam Usher.

Podsjetimo, prošlogodišnji nastup Rihanne je bio najgledaniji u povijesti te ga je pratilo više od 120 milijuna gledatelja. Njezine pjesme na streaming servisima su postale vrlo popularne. Lady Gaga također je dobila na popularnosti nakon svog nastupa 2017. godine te joj je prodaja albuma i pjesama skočila za čak 1000 posto nakon toga.

