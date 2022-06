Emotivna ispovijest oca Vidoja Ristovića: 'Uzrok smrti nije zatajenje srca, maserka nešto krije, u strahu je'

Viktor Ristović, otac Vidoja Ristovića, pokojnog supruga Nikoline Pišek, oglasio se prvi put za medije nakon smrti njegovog sina, i za Blic ispričao kako smatra da maserka Danijela Bojić iz Valjeva zna pravi razlog njegove smrti, ali se boji o tome pričati. Viktor, poznatiji kao Miša Grof, kaže kako ga najviše čudi to što nije odmah pozvala hitnu pomoć kada je shvatila da je njegov sin mrtav.

- Toksikološki nalazi još nisu stigli i ne znam kad će. Mislim da će prije vama novinarima kazati kad će da poslati nalaze nego meni, ne znam iz kojeg razloga. Otkako mi je sin umro ne znam što je uzrok! Što se Danijele tiče, mi se nismo još čuli, ali ne čudi me što neće ništa pričati. Ona je u strahu, ne znam što krije. Nemam drugo objašnjenje - kazao je Miša Grof.

- Kada sam bio u stanu kod nje, ništa mi nije rekla jer nisam razgovarao s njom. Postavio sam joj jedno pitanje, a ono je bilo zašto odmah nije zvala hitnu. Prošlo je više od pola sata otkako je Vidoje umro, a pomoć je stigla kasnije. Zanima me što se dogodilo u tom stanu. Od Danijele nema ni traga ni glasa. Čekam nalaze kako bih je tražio da mi objasni kako i što - kazao je Ristović i dodao kako nije istina da je njegov sin Vidoje preminuo uslijed prekida rada srčanog mišića jer mu doktori ni u jednom trenutku nisu dali takvu informaciju

- Mojih pretpostavki nema, nisam tvrdio nijednog trenutka da je moj sin preminuo od srca. To mi doktori nisu rekli. Uzrok smrti nema veze sa srcem, tko zna što je u pitanju. Bez nalaza ništa ne mogu znati. Nikakav razlog nisam otkrivao, van pameti je da je Vidoje preminuo od srca. Nisam doktor, liječnici mi ništa nisu rekli, niti sam ih vidio. Ne znam što se krije od mene, ali i sada imam liječnike oko sebe. Otkako sam izgubio sina, jako se loše osjećam. Ne shvaćam zašto me ljudi pitaju je li mi sada bolje. Tko nije izgubio dijete, ne može shvatiti i razumjeti taj osjećaj. To je praznina koja ostaje. Čovjek može samo nekako naučiti živjeti s tim - rekao je Ristović i progovorio o podjeli imovine s Nikolinom Pišek.

- Ne znam zašto ljude zanima kako će se dijeliti imovina. Sve što je moj sin imao vodi se na moje ime. Ne vidim razlog da bilo koga zanima što ćemo mi i kako ćemo bilo što u obitelji dijeliti. Prvo se pričalo da Nikolina i ja nismo u dobrim odnosima, ali svima smo pokazali da to nije točno. Narod će uvijek pričati, ali ja gledam svoja posla - tvrdi Miša Grof.

