Naša manekenka dobila je trećeg sina sa slavnim glazbenikom: 'Svaki dan joj na hrvatskom govorim: 'Volim te'

Newyorška hip-hop grupa Onyx predvodila je prvu večer Sea Star Festivala u Umagu i u pratnji regionalnih repera Stoleta, Smokea Mardeljana i DJ Phata Phillieja na glavnu pozornicu u laguni Stella maris donijela zvuk old school rapa.

Nama je posebno zanimljivo da je osnivač grupe Fredro Starr (51), koji je od 2007. u braku s jednom od naših najpoznatijih manekenki, Zadrankom Korinom Longin (39). Korina se povukla iz javnosti i odavno nije govorila za hrvatske medije, stoga nas je iznenadilo kada nam je Fredro na početku intervjua kazao kako su prije deset mjeseci dobili trećeg sina.

- Moji sinovi su pola Hrvati, pola Amerikanci. Princeton ima 8 godina, Brighton 6, a River je rođen prije deset mjeseci - kazao nam je Fredro i praktički otkrio ekskluzivu. Da se Korina itekako ponosi svojom zemljom, najbolje se vidjelo kada je prije četiri godine tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji kada je svojim dečkima obukla hrvatske majice.

- Na hrvatskom jedino znam reći "volim te", i to stalno ponavljam Korini - kazao nam je Starr, koji je u Hrvatskoj nastupao već puno puta, a posebno pamti nastup u jednom zadarskom kafiću 2009. godine, kada ih je policija privela pred suprugom i njezinom rodbinom jer je netko prijavio buku.

- Bilo je to zanimljivo iskustvo. Priveli su nas i držali u policiji dva sata, a na kraju smo se s njima sprijateljili i popili piće. O Hrvatima i Hrvatskoj doista mogu reći sve najbolje, vrlo ste talentirani za glazbu i radite to strastveno. Prijatelji su mi Stoka i Nered. Neki nas je prvi put i doveo u Hrvatsku. Vozili smo se po Hrvatskoj, vidjeli i planine i more, zemlja vam je zaista prekrasna. Znam i da sad imate cijelu jednu novu generaciju repera, to je jako dobro - kazao je Fredro koji je karijeru počeo prije 34 godine.

- Odrastao sam u Queensu, u četvrti Jamaica. Tada su svi bili na cracku i kokainu, to je bilo poput kuge. Bilo je dosta pucanja, mrtvih ljudi zbog droge, a rap glazba mi je bila način da iziđem iz svega toga. Rap me je izvukao iz nevolje. Imao sam samo 15 godina kada sam počeo repati u našem Baisley Parku. Sa 17 godina upoznao sam Jama Mastera Jaya, legendarnog DJ-a i producenta grupe Run DMC, koji mi je omogućio da potpišem ugovor za istu diskografsku kuću za koju su snimali i Run DMC. To je bila sudbina - kazao je Fredro.

Grupa Onyx 1993. izdala je prvi album, a najveći hit bila je pjesma "Slam", po kojoj ih i danas svi znaju.

- "Slam" je najbolja i najopakija pjesma koju smo snimili. Tada smo u hip-hop uveli slamdancing, kada se publika sudara tijekom plesanja. Pjesma "Slam" je poslije ušla u pop-kulturu, koristila se u raznim igricama, filmovima, serijama, a znamo je često čuti i na košarkaškim i bejzbolskim utakmicama. "Slam" je najpopularnija hip-hop pjesma svih vremena - kazao je Starr, koji je s kolegom Stickyjem Fingazom izdao i album "1993", posvećen godini u kojoj su izdali debitantski album i najveći hit.

- Album je producirao Stasevich iz Ukrajine, naš prijatelj s kojim smo u mislima zbog svega što se događa u njegovoj zemlji. Produkcijski i zvuči kao da je iz 1993., ima dosta loopova bubnjeva, ali i semplova pjesama iz 90-ih - kazao je Fredro kojeg smo pitali za mišljenje i o današnjem rapu, ali i o trap-glazbi, koja je trenutačno najpopularniji pravac kod nas.

- Kao i u vrijeme kada smo mi počinjali, ima dobre i loše glazbe. Ima dovoljno varijacija hip-hopa za sve. Kada smo mi počeli bio je samo hip-hop, a danas imate svega, raznih sekcija. Ja recimo volim boom bap hip-hop, a trap mi se ne sviđa. To nije za mene, ne sviđa mi se - kazao je reper koji je prije sedam godina izdao i album na kojem je repao o policijskoj brutalnosti. Danas je u Americi situacija još gora, a sve je kulminiralo pokretom Black Lives Matter.

- Nažalost, tamnoputi ljudi u Americi su se uvijek morali suočavati sa supresijom, i bojim se da će uvijek tako biti, bez obzira na to koja je godina, tko je predsjednik. Uvijek će biti problema - iskreno će Fredro iza kojeg je i zanimljiva glumačka karijera. Nama je najpoznatiji po ulogama u filmu "Zaplešimo zajedno", a pogotovo po ulozi Marquisa "Birda" Hiltona u kultnoj seriji "Žica".

- Bird je bio opak lik, vjerujem da je još u zatvoru (smijeh). Glumim i dalje, ali važnije je da i pišem scenarije. U pripremi su i knjiga i film o grupi Onyx, a u njemu ću govoriti o vremenu našeg odrastanja, prije nego što smo upoznali Jama Mastera Jaya, ali i o svemu što je slijedilo - zaključio je Fredro Starr.

