Elon Musk prokomentirao izljeve ljubavi s premijerkom: 'Kakva romansa, pa bio sam tamo s mamom!'

Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, američki inovator Elon Musk (53) i talijanska premijerka Giorgia Meloni (47) privukli su poglede na gala večeri Atlantskog vijeća održanoj ovog ponedjeljka u New Yorku. Naime, Meloni je izričito tražila da kontroverzni Musk bude taj koji će je najaviti dok bude primala nagradu Globalni građanin (Global Citizen Award) koju dodjeljuje prestižni think tank.

Fotografije Elona i Giorgije na pozornici i za svečanim stolom postale su viralne, a svi su komentirali govor njihovih tijela i prisne poglede, ukazujući na to da između njih postoji nešto više od profesionalnog odnosa. Međutim, glavni izvršni direktor Tesla Motorsa ubrzo se oglasio na svojoj društvenoj mreži X i demantirao glasine o romantičnoj vezi s 47-godišnjom Talijankom. Jedan profil na spomenutoj platformi objavio je njihovu zajedničku fotografiju uz opis: - Svi znamo što se dogodilo nakon toga - da bi Musk u komentarima odgovorio: - Bio sam tamo sa svojom mamom. Ne postoji nikakva romantična veza s premijerkom Meloni - bio je kratak i jasan milijarder.

We all know what happened next… 😏 pic.twitter.com/lgoxGsiEun