Utjecajno Atlantsko vijeće, prestižni think tank, je u ponedjeljak navečer dodijelio talijanskoj desničarskoj čelnici Giorgiji Meloni nagradu Global Citizens Award. Upravo na zahtjev talijanske premijerke, milijarder, inovator i vlasnik X-a Elon Musk je pozvan da je upredstavi što je izazvalo nezadovoljstvo dijela članova Atlantskog vijeća. No, Musk i Meloni su tako preoteli svu medijsku pozornost s gala večere u Ziegfeld Ballroomu u središtu Manhattana. Njihove međusobne izljeve ljubavi ove je godine, po prvi put kao član Atalntskog vijeća, mogao slušati i gledati Pavao Vujnovac, osnivač Energije Naturalis (ENNA), PPD-a te većinski vlasnik i predsjednik Upravnog odbora Fortenove, koji je nedavno postao član Međunarodnog savjetodavnog odbora Atlantskog vijeća. Pavao Vujnovac je tako drugi Hrvat koji se pridružio ovoj moćnoj skupini, nakon bivše predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

Musk, koji je zbog načina vođenja X-a razbjesnio regulatore s obje strane Atlantika i podržao Donalda Trumpa na nadolazećim američkim predsjedničkim izborima, predstavio je pred članicama i članovima Atlantskog vijeća Meloni sjajnim izrazima - kao "nekoga tko je još ljepši iznutra nego što jest izvana" i "autentičan, iskren i promišljen". "To se ne može uvijek reći za političare", dodao je Musk, u raspravi o Meloninim kolegama što je naišlo na smijeh publike. Talijanska čelnica je u međuvremenu odgovorila hvaleći Muskov "dragocjeni genij".

Musk često, kao pozitivan primjer vođenja politike, na svom profilu na X-u upravo ističe Meloni, a njih su se dvoje susreli već nekoliko puta. Meloni je prošle godine ugostila milijardera u svojoj službenoj rezidenciji u Rimu, gdje su razgovarali o zajedničkim interesima poput pada nataliteta na Zapadu i potencijala umjetne inteligencije. Musk je također bio gost govornik na političkom festivalu koji je organizirala Melonina krajnje desna stranka Braća Italije prošlog prosinca. Ali ponedjeljak je bio Melonin trenutak. Nakon Muskovog kratkog predstavljanja - i kratkog zagrljaja sa šefom X-a i Tesle - 47-godišnja Meloni, koja je postala prva premijerka Italije prije gotovo dvije godine, iskoristila je 15-minutni govor kako bi izrazila svoju viziju zapadnog konzervativizma.

Osim kratkog spominjanja talijanske potpore Ukrajini, Meloni se klonila suvremenih geopolitičkih problema. Umjesto toga, upustila se u poduže izlaganje svoje konzervativne filozofije. Koristeći komentar Anthonyja J. Constantinija koji se prošle godine pojavio u Politicu kao odskočnu dasku, Meloni je krenula u strastvenu obranu “vrijednosti” Zapada i “civilizacije građene stoljećima”. Domoljublje je, rekla je, "najbolji odgovor na deklinizam (smatranje da je najbolje iza vas, a lošije dolazi op.a.)", dok je osporila ideju "neizbježnog pada Zapada". “Obrana naših dubokih korijena preduvjet je za žetvu zrelih plodova”, rekla je talijanska premijerka.

U tjednu tijekom kojeg su se globalni čelnici okupili kako bi unaprijedili stvar multilateralizma na Općoj skupštini UN-a u New Yorku, Meloni je umjesto toga zagovarala domoljublje, pozdravljajući Zapad kao "civilizaciju izgrađenu stoljećima". “Naša sloboda i naše vrijednosti i ponos koji osjećamo zbog njih oružje su kojeg se naši protivnici najviše boje”, izjavila je, citirajući konzervativne filozofe poput Rogera Scrutona i Giuseppea Prezzolinija. “Zapad je sustav vrijednosti u kojem je osoba centralna, muškarci i žene ravnopravni i slobodni, pa je samim tim sustav demokratski i utemeljen na vladavini prava. Pitam i pitam se — jesu li to vrijednosti kojih se trebamo sramiti?” – rekla je Meloni na engleskom, privukavši tako pozornost više od 600 posjetitelja na ekskluzivnoj večeri, a dobila je ovacije i od Muska, koji je sjedio za stolom pored svoje majke, modela i dijetetičarke Maye Musk.

Lani je ovu nagradu dobio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a za Meloni, koja se pojavila kao politička snaga na koju se treba računati na pozornici EU-a nakon što je njezina stranka imala dobre rezultate na europskim parlamentarnim izborima ovog ljeta, bio je ovo snažan ulazak u moćnu američku vanjsku politiku i svijet think tankova. Meloni, koja je prethodno govorila na CPAC-u, američkoj konzervativnoj političkoj konferenciji koja je postala utvrda Trumpova republikanizma, prestala je službeno podržavati bilo kojeg kandidata na predsjedničkim izborima u studenom. No unatoč tome što nije izričito poduprla Trumpa, Meloni je u dobroj poziciji da postane sugovornik EU s republikanskim kandidatom ako on pobijedi na američkim izborima u studenom. Njezin savez s Muskom također bi je mogao učiniti korisnim posrednikom s vlasnikom X-a, a obzirom na njegove svađe s dužnosnicima EU-a.

