Ella Dvornik prisjetila se pokojnog oca i progovorila o problemu s kojim se bori

Influencerica i glazbenica Ella Dvornik na svom se glazbenom profilu Alterella našalila na račun svojih korijena pa progovorila o pokojnom ocu, glazbeniku Dinu Dvorniku.

- Biti Dalmatinka s purgerskim naglaskom je posebna vrta demona. Prikradam se krinkom staloženosti, misterije i moralnog svjetonazora i onda sve zakucam tvrdoglavošću, prgavošću i indiskretnim karakterom. Naravno, ne pomaže ni činjenica da sam žensko, jarac i da mi je tata bio još luđi od mene, započela je pa dodala:

'Nemam 'daddy issues', moj tata ima 'daughter issues'.

Legendarni kralj funka Dino Dvornik preminuo je 2008. godine, a prije nekoliko dana bi proslavio svoj 60. rođendan. Kada je preminuo Ella je imala 17 godina i tada je svom ocu napisala pismo koje je objavila na Facebooku. U toj dirljivoj objavi iako slomljenog srca, Ella se prisjetila svih lijepih trenutaka s ocem i napisala je kako joj je uvijek bio više poput starijeg brata.

- Dragi tata, žao mi je što se dogodilo to baš sada, ali na neki način mi je i drago što si otišao, daleko si nadišao ovu zemlju u kojoj živimo. Ovdje nije bilo ništa za tebe. Cijeli život su mi ljudi govorili da sam narkomanka, da se drogiram i gdje god da odem, govore mi da sam ušlagirana, ali ja nikad nisam tebe krivila. Uvijek sam ti se divila, tata, jer si bio iskren, a i kad si lagao, nitko ti nije vjerovao, ali bi ti popustili jer si se trudio izvući. Svi su jako tužni, meni još nije ni došlo do glave da te nema i da me više nećeš staviti na kuhinjski stol i zaprijetiti mi da ćeš napraviti njoke od mene. Žao mi je samo što se nismo uspjeli upoznati dovoljno. Nikad nisam s tobom mogla puno pričati o stvarima koje su me mučile, ali na neki način mi je i to bilo u redu jer se nisam osjećala kao da ćeš me osuđivati.

Uvijek si mi bio poput velikog brata, ja sam se za tebe brinula više nego ti za mene, kvragu, ti si mene žicao novac. Ti si bio jedini koji mi je došao na 17. rođendan i jeli smo onaj tiramisu koji se raspao i izgledao ko bljuzga. Nećeš vjerovati, satu koji si mi darovao za rođendan je riknula baterija baš u nedjelju kada si i ti otišao. - napisala je Ella u pismu posvećenom tati.

