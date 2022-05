Ella Dvornik obožavateljima: 'Ispričavam se svima na opakim lažima, istinu je znao samo moj suprug'

Influencerica Ella Dvornik (31) gledatelje RTL-a donedavno je zabavljala svojim nastupima u showu ''Masked singer'' u kojem se pojavila u kostimu Tintilinića i gledatelje osvojila svojim nastupima, ali i glasom.

– Godinama snimam neke materijale iz gušta, ali taj moj strah od javnog nastupa uvijek je kočnica. Znam, zvuči kontradiktorno kad znate da je cijeli moj život pred očima javnosti, ali nije to isto kao kad staneš na pozornicu. Tu mi je jako pomogao Tintilinić, lik koji mi je dodijeljen i koji je bio moj alter ego koji se ničega ne boji. Dao mi je hrabrost i snagu koju nisam imala, a to je izaći na stage bez treme – kazala je Ella za 24 sata. Za njezino sudjelovanje u showu znao je suprug Charles Pearce (44) kojem je morala priznati da se skriva ispod maske zbog putovanja iz istarskih Bala u Zagreb, no brojne obožavatelje dovela je u zabludu obmanjujućim snimkama na društvenim mrežama.

Foto: Instagram – Objavljivala sam obmanjujuće snimke gdje se nalazim samo kako se ne bi skužilo. Neki su već u početku počeli sumnjati da sam to ja, a ovim putem se ispričavam svima na opakim lažima kojima sam ih hranila. Ugovor o tajnosti bio je opasniji od moje želje da svima priznam – kazala je kroz smijeh Ella koja je progovorila i o selidbi iz Zagreba u Istru sa suprugom te kćerima Balie Dee (4) i Lumi Wren (2).

– To je mir koji mi je trebao. Koji nam je trebao. Bitno mi je da cure imaju svoju rutinu, prijatelje i da su mnogo vremena vani, na zraku. Imamo vrt i to je raj za nas. Kvaliteta obiteljskog života je sad puno bolja – kazala je Ella koja i dalje često boravi u Zagrebu zbog brojnih poslovnih obveza, no na život u metropoli više i ne pomišlja.

VIDEO Jandroković obradio Konstraktinu pjesmu: 'Zastupnica mora biti zdrava...'