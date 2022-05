Tarik Filipović objavio fotografiju s jednom od najpoznatijih regionalnih sportašica: 'Šlag na tortu'

Glumac i voditelj Tarik Filipović (50) sinoć je u Sarajevu gostovao s predstavom "Predsjednici & ca", a danas je prošetao ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine i susreo se s najpoznatijom bosanskom košarkašicom svih vremena, legendarnom Razijom Mujanović (55).

- Svaki boravak u Sarajevu mi ispuni dušu i jača srce… Svaka šetnja čaršijom rezultira s puno divnih susreta, puno osmijeha i smijeha… Slučajni susret sa mojom dragom Razom bio je šlag na tortu - napisao je Tarik pokraj fotografije sa sportašicom koja je tri puta birana za najbolju košarkašicu Europe, a 2017. godine primljena je u Kuću slavnih.

Podsjetimo, Tarik je u ožujku proslavio 50. rođendan, a u intervjuu za Večernji list između ostalog odgovorio je na pitanje priželjkuje li još nešto.

- Čudno je kad po načinu života ostaneš kao da ti je 24, a pedeseta kuca na vrata. Svoje godine nosim s ponosom i veseljem. Svi starimo i smatram da treba voljeti svoje bore, svoje sijede i nikada ne predstavljati ni sebi ni drugima to kao teret i kao nešto strašno. Treba biti kao Sean Connery. Živjeti i otići kao on... Ispunjen sam privatno i poslovno, nikad nemam želja, osim dobrog zdravlja. Htio sam jednu djevojčicu, ali to nam se, nažalost, nije dogodilo, nadam se da će biti jednog dana unuka i unučica. Svima želim najprije zdravlje, kako najbližima tako i braći i sestrama diljem majčice Zemlje, a kad je tu zdravlje, ispunjenost i sreća, ne treba ti ništa drugo, jer su onda sve stvari dohvatljive i ostvarive. Osjećam se kao da sam na nekom početku, kao da me tek najljepše stvari (pa i poslovno) tek očekuju. - odgovorio nam je Tarik.

