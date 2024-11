Dugo već nismo vidjeli ovako dobro posloženu priču o antijunacima, a koji nisu nikakvi superheroji

Slow Horses, Apple TV+

Ako se ova rubrika zove Bingeanje, onda dugo već nismo pronašli nešto što bi takvom imenu odgovaralo. Iako je serija raspoloživa samo na Apple TV+ koji, opet, nije dostupan u nas, svejedno se ovdje o toj seriji puno priča. Pa i bez obzira na to što debelo kasnimo, jer je će za koji dan i peta sezona, a najavljena je i šesta. U svemu smo također sretni jer se radi o britansko-australskoj produkciji koja nadmašuje veliku većinu, ako ne i sve slično američke konkurencije. U ovoj doista 'very british' seriji pratimo grupu nakon teških failova odbačenih agenata MI5 smještenih u Slough House koja je ime za takvo 'groblje slonova' koje, dakle, zovu i 'slow horses'. Šefuje im valjda i samom sebi odvratni Jackson Lamb kojemu je u osnovi zadatak da odbačene smori do razine da sami daju otkaz. Međutim, u te 'kljusine' ulazi i River Cartwright čiji je djed David bio cijenjeni službenik i operativac MI5. No, Lamb prikriveno želi da se njegovi odbačeni agenti dokažu kroz neku drugu šansu koja im se neočekivano i ukazuje. Koliko to bilo zanimljivo, još je zanimljivija situacija kroz koju će se dokazivati. Mick Herron, autor serije romana Slough House, za prvu je priču koja je i ekranizirana u prvoj sezoni odabrao scenarij u kojem u Velikoj Britaniji postoje ekstremističke snage, ali su one s druge strane. Skupina koja je sebe nazvala Sinovi Albiona otme studenta pakistanskog porijekla te javno prijete da će ga ubiti odscijecanjem glave. Tako je Herron okrenuo uobičajenu priču te se bavi problemom ekstremne desnice u Britaniji, dosta proročanski ako znamo što se dogodilo, recimo, u kolovozu ove godine kada smo svjedočili velikim neredima u Engleskoj. Onda je nastupila i druga sezona u kojoj vidimo i našeg Radu Šerbedžiju (ima li više uopće serije s ruskim negativcem u kojoj njega nema!?), te Branka Đurića, u priči koja se vuče od Hladnog rata. Pa onda još dvije sezone, a peta slijedi za koji dan. Ekranizacija je Herronovih romana toliko uspjela da je Apple pristupio i ekranizaciji romana Down Cemetary Road iz ranijeg Herronovog serijala o privatnoj detektivki Zoë Boehm. Kako Lamba glumi Gary Oldman, uspješno kao i uvijek, ne zaboravimo niti Jonathana Prycea i Kristin Scott Thomas koji s Oldmanom čine nevjerojatnu dodanu vrijednost. Dugo već nismo vidjeli ovako dobro posloženu priču o antijunacima a koji nisu nekakvi superheroji. K tome se pokazalo još jednom koliki su otočki pisci majstori špijunskih trilera jer ovo je doista na razini kakvog Johna Le Carrea, ali s modernim twistom u kojem se također odlično snašao Oldman koji je za ulogu Lamba dobio pregršt nagrada i nominacija. I da ne zaboravimo, uvodnu pjesmu pjeva sam Mick Jagger.