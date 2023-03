Dubioza Kolektiv pokrenula peticiju da nastupaju na Euroviziji, žele pjevati pod zastavom Apsurdistana

Bosanskohercegovački je glazbeni sastav Dubioza Kolektiv želi na Euroviziju. Naime, na njihovoj službenoj internetskoj stranici objavljena je pokrenuta peticija za njihov odlazak na ovogodišnji izbor za pjesmu Eurovizije, ali kao predstavnika onih država koje nitko ne predstavlja.

- Dubioza Kolektiv na Euroviziji! Pokrenuta je peticija za sudjelovanje Dubioze Kolektiv na Euroviziji, kao predstavnika onih koje nitko ne predstavlja. Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Slovačka, Mađarska i Turska ove godine neće imati svog predstavnika na europskom natjecanju, kao ni Bosna i Hercegovina koja već sedmu godinu ne sudjeluje na Euroviziji zbog neizmirenih dugovanja prema EBU. Dajte svoj glas kolektivnom zahtjevu da EBU omogući Dubioza Kolektivu trominutni nastup i predstavljanje nepredstavljenih. Dubioza Kolektiv će svirati pod svenarodnom zastavom Apsurdistana. Dubioza Kolektiv se ne želi natjecati, ali želi sudjelovati! Potpišite peticiju ukoliko želite Dubioza Kolektiv na Euroviziji! - piše na njihovoj stranici.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, posljednji put kad se Bosna i Hercegovina natjecala na izboru za pjesmu Eurovizije bilo je 2016. godine kada su predstavnici bili Dalal, Deen, Ana Rucner & Jala s pjesmom "Ljubav je", a najbolji rezultat postignut je kad je Hari Mata Hari 2006. godine osvojio treće mjesto s pjesmom "Lejla". Nakon 2016. godine više nisu dobili šansu predstaviti se poput ostalih država.

Prije 2016. godine nije se natjecala tri godine.

Dubioza Kolektiv već su dulje vrijeme popularni u Europi, a ove godine obilježavaju dvadeset godina karijere. U čak 42 države održali su preko tisuću koncerata. Na postpandemijsku turneju 'Back on the Road' krenuli su u ožujku prošle godine, a do kraja godine odradili su stotinu koncerata u 23 države.

Eurovizija je najavljena za sredinu svibnja, a kako se datum približava zna se sve veći broj predstavnika i pjesama koje će izvesti. Na službenim stranicama natjecanja prati se popularnost pjesama na društvenim mrežama i streaming platformama, a ovih dana su objavili i kompilacijski video najgledanijih nastupa i videa za veljaču. Među dvadeset najgledanijih, na visokom trećem mjestu našao se i hrvatski predstavnik, riječki rock bend Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ'.

Što se tiče ostalih, u prvih deset istaknuli su se slovenski Joker Out, norveški Alexander Rybak, talijanski Maneskin, francuska La Zarra, Španjolke Chanel i Blanca Paloma i Albanac Luiz Ejlli. Ispred nas, na drugom mjestu našao se ruski Little Big s pjesmom iz 2020., 'Uno'. Prvo mjesto zauzela je Norvežanka Alessandra s ovogodišnjim hitom 'Queen Of Kings'.

Inače, pjesma 'Mama ŠČ!' prikupila je 1,9 milijuna pregleda. Što se tiče stanja na službenim kladionicama, Let 3 je nakon pobjede bio na 29. mjestu te brzo došao na 14., da bi sada pao na 16. mjesto.

