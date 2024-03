Dua Lipa sprema spektakl u Hrvatskoj, ulaznice u prodaji od petka

Svjetska glazbena superzvijezda Dua Lipa kreće na europsku turneju povodom objave novog albuma Radical Optimism čiji je datum izlaska 3. svibnja 2024., a među nadolazećim destinacijama našla se i Hrvatska. Britanka albanskih korijena prvi nastup održat će 5. lipnja u Njemačkoj, dok četiri dana kasnije, 9. lipnja, stiže u pulsku Arenu. Brojni obožavatelji karte za koncert moći će kupiti od petka 22. ožujka u 10 sati, s tim da oni predbilježeni za kupnju aktualnog albuma to mogu učiniti dva dana ranije u pretprodaji.

Treći studijski album pop pjevačice naišao je na odobrenje kritike, pa su tako iz popkulturnog časopisa Rolling Stone konačni proizvod okarakterizirali jedinstvenim blaženstvom koje vjerno oslikava stil Dua Lipe. Album sadrži ukupno 11 pjesama među kojima se mogu pronaći klupski hitovi poput numere "Houdini", a ostatak asortimana prožima i psihodelična atmosfera 1970-ih kao odmak od uobičajene umjetničke forme pjevačice. Središnja tema odnosi se na radost i olakšanje uslijed suočavanja s naizgled nerješivom situacijom, uz poruku da uvijek treba razmišljati pozitivno.

- Prije nekoliko godina prijatelj me upoznao s pojmom Radikalnog Optimizma. To je koncept koji je na prvu rezonirao sa mnom pa sam postala znatiželjnija i počela se igrati tom idejom, a brzo se utkala u moj život - komentira ideju iza novog albuma Dua Lipa. Iz toga se izrodila misao kako teški rastanci i ranjivi počeci postaju prekretnice ako se na njih gleda s dozom optimizma.

Lipa je dobitnica nekoliko velikih nagrada među kojima se ističu čak tri Grammyja. Glazbenu je popularnost stekla debitantskim izdanjem "Dua Lipa", koji je zauzeo treće mjesto na britanskom Album Chartu. Album je također iznjedrio nekoliko globalnih hitova poput "Be the One", "IDGAF" i "New Rules" koji je svojevremeno držao prvo mjesto britanskih glazbenih ljestvica.

- Vrlo je važno da dio tih koncerata popratimo s dijelom hrvatske produkcije. Postajemo relevantni partner na europskoj koncertnoj sceni - ponosno ističe Darko Tuček iz Zajednice industrije događaja HGK. Pored Dua Lipe pulsku Arenu će ove godine posjetiti drugi ugledni izvođači poput Lennyja Kravitza i Avril Lavigne, dok se za Måneskin još uvijek čeka zeleno svjetlo.

Podsjetimo, ranije ove godine pjevačica se zajedno s manekenkom Bellom Hadid pronašla usred skandala kad su dvoje izraelskih glazbenika u svojoj popularnoj pjesmi "Harbu Darbu" pozivali na njihovu smrt insinuirajući da su upravo one odgovorne za napade Hamasa koji su se dogodili u listopadu 2023. Nakon objavljivanja pjesma je prikupila više od 18 milijuna pregleda na popularnoj platformi YouTube.

