Dua Lipa je odnijela dvije nagrade, a Taylor Swift ponovno ispisala povijest

Održana je 41. dodjela britanskih glazbenih nagrada Brit Awards u londonskoj O2 areni u prvom većem glazbenom događaju pred publikom koja nije morala nositi masku i paziti na fizički razmak u više od godinu dana - Dua Lipa je odnijela dvije nagrade, a Taylor Swift je pripao Global Icon Award.

Dua Lipa je osvojila nagradu za najbolju britansku izvođačicu te za album "Future Nostalgia".

Britanska pop zvijezda pozvala je na povećanje plaća djelatnicima Nacionalne zdravstvene službe (NHS), a prije osvajanja nagrada je izvela medley svojih hitova.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL The Brit Awards 2021 - Show - London Dua Lipa accepts the award for Female Solo Artist during the Brit Awards 2021 at the O2 Arena, London. Picture date: Tuesday May 11, 2021. Ian West Photo: PA Images/PIXSELL Američka kantautorica Taylor Swift prva je žena koja je osvojila Global Icon Award. Prije nje su je dobili David Bowie, Elton John i Robbie Williams.

"Zaista sam ponosna što sam dio ove glazbene zajednice, posebno u godini kada nam je glazba svima bila toliko potrebna", rekla je Swift, koja je doputovala u London i odala počast radnicima na prvoj liniji u borbi protiv covida-19.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL The Brit Awards 2021 - Show - London Taylor Swift accepts the Global Icon award during the Brit Awards 2021 at the O2 Arena, London. Picture date: Tuesday May 11, 2021. Ian West Photo: PA Images/PIXSELL Nagrada za najboljeg britanskog izvođača pripala je reperu J Husu, a Little Mix su najbolja britanska grupa, ujedno i prva ženska grupa koja je osvojila tu nagradu.

"Nije lako biti žena u britanskoj pop industriji. Vidjeli smo dominaciju bijelih muškaraca, mizoginiju, seksizam i nedostatak raznolikosti", rekla je pjevačice te grupe Leigh-Anne Pinnock.

Najbolja nova britanska izvođačica je Arlo Parks, dok je najbolji britanski singl "Watermelon Sugar" Harryja Stylesa. Billie Eilish i The Weeknd odnijeli su nagrade za najbolje međunarodne izvođače, a Haim za najbolju međunarodnu grupu.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL The Brit Awards 2021 - Show - London Dua Lipa performs during the Brit Awards 2021 at the O2 Arena, London. Picture date: Tuesday May 11, 2021. Ian West Photo: PA Images/PIXSELL

"Večeras se radujemo svjetlijoj budućnosti", rekao je voditelj Jack Whitehall. "Imamo publiku (...) imamo pop zvijezde, vratili smo se."

Prisutni na dodjeli britanskih glazbenih nagrada morali su pokazati negativan test na koronavirus pri ulasku, a morat će se testirati i nakon ovog događaja. Glazbeni događaj dio je pilot programa britanske vlade da testira mogu li se veliki događaji sigurno organizirati u pandemiji koronavirusa.

Dua Lipa, Arlo Parks i Olivia Rodrigo su među izvođačima koji su nastupali uživo, dok su nastupi drugih bili ranije snimljeni.

Nastupom Coldplaya otvorena je dodjela Brit Awardsa koja se inače održava u veljači, ali je odgođena zbog pandemije koronavirusa.