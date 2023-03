Drama u showu! Opasnost vrebala goste dok su putovali na večeru: 'Bojim se vode'

Pravnica Dragana Cindrić ugostila je protukandidate u ovotjednoj 'Večeri za 5 na selu'. U goste su Dragani stigli fizioterapeut Zlatko Stošić, voditeljica u računovodstvu Ljiljana Kučinić, medicinski tehničar David Kučinić i gerontodomaćica Spomenka Zajc. Dragana je gostima odlučila poslužiti večeru spravljenu od zanimljivih namirnica - šampinjona, kruha, puretine, krumpira, sira, šumskog voća i bijele čokolade. Svojom je večerom i kreativnošću u konačnici oduševila goste te je dobila maksimalnih 40 bodova. Pohvalili su kandidati jela i atmosferu koja je kod Dragane, unatoč nevremenu, bila izvanredna.

Dragana je pripravu večere, koja je do zadnjeg časa bila upitna s obzirom na veliko nevrijeme, krenula s izradom deserta - 'Šmitovim jezerom'. "Očekujem neku tortu u obliku Šmitovog jezera, dakle okruglu tortu", komentirao je David. Složila se i Spomenka da se radi o torti. "Tu bi moglo biti šumsko voće u zdjelici ili čaši", zaključila je Ljiljana. Ekipa je donekle bila u pravu - klasični biskvit kombinirao se s kremom sa strane. "Mislim da je ok s desertima, mislim da nije što se tiče tradicionalnih, ali moderniji su njezin teren", poručio je Zlatko. Dragana je s desertom riskirala, budući da je recept donekle izmislila. Nakon deserta, Dragana se bacila na predjelo, odnosno 'Klečice'. "Što je tu mislila? Klečice? Mora da je vezano za Klek", poručila je Spomenka. Protukandidati su ostali s upitnicima iznad glave, a Dragana je objasnila da su Klečice dva kamena kraj Kleka koja se nadovezuju na planinu. "Potrudit ću se da to izgleda kao naše dvije Klečice", otkrila je domaćica o predjelu. "Iza naziva se krije kruh natopljen u mlijeku. Kad ga natopimo, mora pola sata odstajati, a nakon toga začinimo sa solju i paprom, jajima te peršina po volji. Kada to sve izmiješamo, rolamo i kuhamo 20 minuta", opisala je te dodala da uz to ide i umak od šampinjona. Posljednje jelo kojeg se Dragana prihvatila bilo je glavno jelo - 'Div koji spava'. "Ime je zanimljivo i baš za neodgonetnuti", komentirala je Spomenka, a Ljiljana je dodala da se nada da nakon glavnog jela nitko neće zaspati. "Za glavno jelo radimo rolanu puretinu. Za prilog ćemo krumpir i različito povrće", otkrila je domaćica. Nakon što je spravila večeru, Dragana je postavila stol, ekipa se kombijem zaputila prema njoj.

"Jeste li čuli novost? Izlila nam se kod Dragane, kako ćemo?", zapitao se David. Zlatko je dodao da će zvati HGSS u pomoć, a Ljiljana je otkrila da se boji vode i vožnje u čamcu. "Ako Spomenka ima naočale, ne bojim se ničega", dodao je Zlatko. Dok se ekipa šalila o vremenskim nepogodama, Dragana se spremala za večeru. "Mislim da će biti u stresu, ne zna ni kako ćemo doći, valjda ćemo uspjeti", rekla je Ljiljana. Vozač se uspio probiti kroz veliku vodu, a ekipa u kombiju mu je zapljeskala.

Tek što su gosti izbjegli jednu opasnost, dočekala ih je druga - Klečka vještica koju je Dragana utjelovila za iznenađenje prilikom dolaska i aperitiva. "Savršeno. Mislim da je to bio dobar simbol, jako dobro je to smislila i nisam to očekivao", komentirao je iznenađenje David. Nakon iznenađenja, Dragana je ekipi ponudila običnu i rakiju od aronije. Nakon što su nazdravili i pohvalili Draganu zbog kreativnog dočeka, kandidati su otišli na večeru. Pohvale su stigle i na račun pića. "Jako dobro odrađeno", zaključila je o aperitivu Ljiljana.

Predjelo je ekipi prvo stiglo na stol. 'Klečice' su izgledom ekipu oduševile, a pohvale je Dragana dobila i zbog promocije klečkih vještica, odnosno tradicije ogulinskog kraja. Predjelo je sjajno prošlo. "Bilo je ukusno, umak je bio dobar, nemam nikakve zamjerke, možda malo previše", komentirao je medicinski tehničar David predjelo. "Bilo je jako dobro, super ukomponirano", dodala je njegova mama Ljiljana. Pohvale za predjelo stigle su i od Zlatka te Spomenke. "Jako fino".

'Div koji spava' idući je stigao za stol. "Izgled glavnog jela bio je domišljat, nisam očekivao puretinu u tom stilu", jasan je David. Zlatko je pohvalio okus i više negoli izgled jela. Kandidate je oduševio i domaći kruh u obliku ružica. "Fin je kruh", rekao je Zlatko Dragani. Smijeha među ekipom nije falilo. "Atmosfera je možda bila i najbolja dosad, bilo je puno smijeha, domaćica super, evo odlično, baš sam zadovoljan", zaključio je David. "Roladice, povrće, sve je bilo fino. Možda malo obilnije, ali jako dobro", komentirala je Ljiljana.

Za kraj večere Dragana je poslužila dekonstruiranu tortu - 'Šmitovo jezero'. "Oblik srca je asocirao na 'Šmitovo jezero'", rekao je Zlatko koji je Draganu tražio detaljniji recept. "Desert nije ispao kako sam zamislila, no dobro je to prošlo", zaključila je Dragana. "Desert je bio fin, ali nisam ga mogla puno pojesti, malo mi je šumsko voće bilo kiselije", svoj komentar je dala Spomenka. David je imao samo riječi hvale za desert.

Večera je došla kraju, a potom je Dragana podijelila svoje poklone - pakete u kojima su vještice te domaći liker od čokolade. "Atmosfera je bila dobra, možda čak bolja nego prethodne dvije večeri, malo smo se više opustili. Ni kiša nije utjecala na to. Baš dobro da je tako", zaključila je pošteno Ljiljana.

Dragana je svojom večerom prezadovoljna te je na kraju večere odahnula! Domaćica je ekipu oduševile, dobila je četiri desetke i time se izjednačila sa Zlatkom. "Deset, sve je bilo fantastično, fino, lijepo dekorirano. Prvi put u životu sam jela s toliko finih okusa. Domaćica je bila fina i pristojna, jako sam zadovoljna", komentirala je Spomenka. David i Zlatko također su domaćici dali desetke i uputili komplimente.

