Drama, svađa i suze u 'Ljubav je na selu'! Ilona je bijesna: Svi ste me izdali, ti najviše jer si me povrijedio.

Večeras od 21.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna epizoda showa 'Ljubav je na selu', a burno će biti gotovo na svim farmama. Tatjaninim dolaskom, na Željkovoj farmi sve će se promijeniti. Mariji se Željko više neće činiti toliko savršenim: „Znala sam da će doći trenutak gdje će on pokazati pravo lice!“ Željkova mama curama će zadati zadatak kako bi ih procijenila, no hoće li svi proći test?

U Ceriću, Valentina će se probuditi s glavoboljom, no to je ipak neće spriječiti da se žestoko posvađa s Tonijem. „Ili ću odmah ići ili ću ostati još par dana, ali se snimamo odvojeno, ne snimamo se više kao par“, vikat će. „Ako ti se ne sviđam, možeš slobodno spakirati stvari i otići, prvim vlakom“, poručit će Toni, a dan će iskoristiti i za šetnju s Marijom kako bi je bolje upoznao.

I kod Zlatka je napeto nakon što je stigla Mirjana. Farmer se od nje neće odvajati, a ostale njegove dame smatrat će da nova gošća previše šefuje i ništa ne radi. Darko će se i dalje boriti s pokazivanjem emocija, a Ilija će konačno upoznati Rasemu. Iako će na prvu biti pozitivno iznenađen, ipak će poručiti: „Volio bih da je došlo mlađe štogod.“

Klarin dolazak poremetio je odnose i kod Ivice, a Ilona će svojim postupcima i riječima pokazati da je itekako ljubomorna pa će ponovno izbiti velika svađa. „Slušaj me dobro... Svi ste me izdali, ti najviše jer si me povrijedio. U meni se izgubila svaka trunka nade, ja sam završila, to je gotovo!“ obznanit će.

Ivo će konačno svoje vrijeme posvetiti Mileni, a njegove geste će je i rasplakati. „Nisam sretna nimalo na ovoj farmi, nisam žena koja igra psiho igrice“, poručit će Riva. Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

