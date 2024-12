Doris Pinčić Guberović ima razloga za slavlje: 'Najljepše je gledati sreću u očima onih koje voliš'

Voditeljica Doris Pinčić Guberović (36) na Isntagramu je objavila kako je bila kuma vjenčanju prijateljici Katarini. Vjenčanje se održalo kod matičara, a uz Doris je bio i njen suprug Davor. - Najljepše je gledati sreću u očima onih koje voliš, napisala je Doris i dodala - kumice X2, otkrivši tako da je i Katarina bila kuma na njenom vjenčanju. Mladenka je blistala u bijelom odijelu, dok su mladoženja i kum odabrali odijela plavih tonova, a kuma Doris nosila je bordo suknju te crnu majicu spuštenih ramena. Fotografije s vjenčanja možete vidjeti OVDJE.

Doris i Davora spojila je velika ljubav prema planinarenju, a zajedno su se jednom popeli i na Kilimandžaro o čemu je Doris pisala na društvenim mrežama. - Kao i obično najbolje i najveće ideje događaju se spontano, kad si dovoljno hrabar i otvoren za sve što život može ponuditi..a uvijek može. Spontani razgovor s Davorom Guberovićem i moje brzo da, dovelo nas je do Hrvoja Rupčića, čovjeka s iskustvom penjanja na velike vrhove koji nas je povezao s Vlatkom Kalapošem. To je bila prava adresa. Nakon toga prepustili smo se u Vlatkove sigurne ruke koji nas je uputio na prava mjesta, do pravog vodiča i pomogao da sve realiziramo - istaknula je tada lijepa voditeljica.

- Svaki dan penjali smo se u prosjeku od 6 do 8 sati, a posljednji dan hodali smo sve skupa 14 sati. Sistem je takav da se ide od kampa do kampa, svaki dan po malo kako bi se tijelo priviknulo na visinu. U šest dana prošli smo kroz gotovo 10 baznih kampova, spavali u šatoru (imali izvrsno vrijeme skoro sve dane osim jedne noći sa strašnim vjetrom..), i boravili smo sa našom ekipom nosača koji su se brinuli za naše stvari, postavljanje šatora i pripremu hrane.

Prva tri dana okusima koje su nam servirali bili smo oduševljeni, kasnije nam je već sve to izlazilo na uši. Sreća da sam se dobro opremila čokoladicama, orašastim plodovima i vitaminima koje sam uvijek imala spremno i pri ruci. Moj apetit je na planini radio nevjerojatno, jela sam kao luda i mislim da mi je to pomoglo da odradim uspon i napor relativno lagan - opisala je tada Doris njihovu avanturu.

Voditeljica i njezin suprug u rujnu prošle godine dobili su kćerkicu Divnu, samo jedan dan nakon što je Doris proslavila svoj 35. rođendan. Vjenčali su se u studenom 2022. godine na intimnoj ceremoniji isključivo s najbližim i najdražim im ljudima. Iz prvog braka s Borisom Rogoznicom Doris ima sina Donata i kćer Gitu.

