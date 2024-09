Donna Vekić objavila je fotografiju s bratom kojeg rijetko viđamo: Pobjednička obitelj, zgodni ste

Tenisačica Donna Vekić na Instagramu je objavila fotografiju s bratom Brunom i pokazala je kako ga je posjetila na njegovom radnom mjestu. Objavila je fotografiju s Brunom u zrakoplovu i napisala: Ponosna sestra. Donna je jako ponosna na svog brata koji je pilot te leti kao prvi oficir leti za tvrtku Air Pannonia. Fotografija je oduševila njezina pratitelje. "Pobjednička obitelj. Wow, tvoj brat je pilot, to je genijalno. Zgodni ste, super je fotografija. Brat ti je zgodan poput tebe", bili su neki od komentara ispod dvije fotografije Donne i njezinog brata Brune.

Prije šest godina Bruno je dobio i nagradu na proglašenju najboljih sportaša Osječko-baranjske županije. Donna i Bruno dolaze iz sportske obitelji jer im se otac bavio nogometom i bio je golman, a mama Brankica je bila atletičarka. Tenisačica je jako ponosna na svog tri godine mlađeg brata i to je i izjavila kada je postao pilot.

- Ponosna sam na Brunin trud i uspjehe, radi se o vrlo zahtjevnom i kompleksnom osposobljavanju, što je on s uspjehom završio - rekla je tada Donna. Bruno je također bio sportaš i bavio se nogometom. Igor i Brankica svojoj su djeci velika podrška i pomoć, a danas vode Donninu sportsku udrugu Donna Tennis Team. Udruga se 2019. odlučila na veliki pothvat i s jednom tvrtkom krenula u izgradnju teniskog centra u Osijeku vrijednog više od osam milijuna eura.

“Definitivno je najbolja godina do sada u mojoj karijeri, ali moj najveći je uspjeh što se, nakon ovih mojih rezultata, toliko puno djece počelo baviti tenisom i pratiti ženski tenis da me to čini iznimno sretnom”, poručila je Donna. Na olimpijskom turniru u Roland Garrosu hrvatska tenisačica Donna Vekić osvojila je srebrnu medalju. Nakon ovog velikog uspjeha 28-godišnja Osječanka slavila je u Hrvatskoj kući u Parizu, a ondje su je dočekali roditelji, mama Brankica i otac Igor te brat Bruno kojeg ne viđamo često u javnosti.