Domaći mediji pišu da gradonačelnik Zadra nije dozvolio koncert Aleksandre Prijović u tom gradu

Regionalna zvijezda Aleksandra Prijović (28) u prosincu je održala pet koncerata u zagrebačkoj Areni, a potom je najavila i svoje nastupe za Osijek za veljaču. Naime, Aleksandra će pet večeri pjevati u Gradskom vrtu, a čini se kako postoji želja za još jedan grad u Hrvatskoj. Kako Index piše, Aleksandrin tim izrazio je interes za koncert u Zadru, ali to je zaustavilo vodstvo tog grada. Ovaj medij navodi da gradonačelnik Zadra Branko Dukić nije dozvolio koncert Aleksandre Prijović koji je ona željela održati u svibnju u dvorani Krešimir Ćosić.

Dukić je, kako navode, odbio organizatore koncerta i to opravdao tvrdnjom da "nema slobodnih termina" u dvorani Krešimir Ćosić. Ovaj medij navodi i da na upite gradonačelnik Dukić nije odgovarao, a to nije učinila ni uprava dvorane. Tišina je i od strane organizatora Aleksandrinih koncerata u Hrvatskoj, radija Extra FM.

Zadarski list o interesu za koncert u Zadru pisao je krajem prošle godine, a Index navodi kako se tvrdnje gradonačelnika o popunjenosti dvorane u Zadru ne čine točnima. Naime, oni navode da se u ovoj dvorani od ožujka do svibnja tekuće godine trebaju održati tri estradna spektakla, a radi se o koncertima Severine, Jelene Rozge i skupine Lord of the Dance.

Podsjetimo, Aleksandra je svojim koncertima u Zagrebu oborila rekord punih zagrebačkih Arena. Tijekom tih pet dana dovela je mnoge glazbenike kao goste: Acu Pejovića, Željka Samardžića, Bojana Vaskovića iz Lexington benda, Milicu Todorović, MC Stojana i Teu Tairović, Sašu Matića, Natašu Bekvalac, Jelenu Rozgu, Lepu Brenu, Dejan Matić, Osmana Hadžića i Mayu Berović.

U Osijeku treba pjevati 13., 14., 15. 17. i 18. veljače, a publika također očekuje brojne goste. Ove koncerte Aleksandra održava u sklopu turneje 'Od istoka do zapada' tijekom koje je nastupala diljem regije.

VIDEO Aleksandra Prijović okrila da uživa u alkoholu: 'Kada sam rodila, rekli su mi da prebam piti što više piva'