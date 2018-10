Domaći glumac ljubi zgodnu maserku koju je upoznao na plaži

Pirati ukrali kajake oko 3:30 poslije ponoci te se uputili u nepoznatom smjeru.. Uz pomoc @petra_reskovac @bdjngr @demiborovnica #sailing #pirates #setsail #ahoycaptain #summer #fun #anismonipunopopili

A post shared by Lujo Kunčević (@lujo_kuncevic) on Aug 15, 2018 at 9:32am PDT