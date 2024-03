Ukrajina pala na kladionicama, a najveća konkurencija Baby Lasagni postala je Talijanka! Evo kako sada stojimo

Eurovizijske kladionice glavna su tema ovih dana, a na njima dominira naš predstavnik Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić (28), s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim". Marko je trenutno na prvom mjestu, a kladionice mu predviđaju 18 posto šansi za pobjedu. To znači da su mu se šanse smanjile, jer je do nedavno imao 20 posto šansi za pobjedu. S druge pak strane, došlo je do promjene na drugom mjestu. Naime, Ukrajina je do sada bila druga, a sada je pala na treće mjesto kladionica te trenutno ima 12 posto šansi za pobjedu. Italija je sada zauzela drugo mjesto i trenutno je, prema kladionicama, ispod Baby Lasagne. Talijanska predstavnica Angelina Mango trenutno ima 14 posto šanse za pobjedu. Mlada Talijanka idol je generacije Z te će pjevati pjesmu "La Noia", s kojom je pobijedila na 74. glazbenom festivalu Sanremo.

Foto: Screenshot

Mlada kantautorica prva je žena koja je nakon 10 godina pobijedila na najspektakularnijem talijanskom festivalu, ali i prva talijanska ženska predstavnica na Eurosongu u zadnjih osam godina nakon Francesce Michielin, koja je Italiju predstavljala u Stockholmu 2016.

Podsjetimo, eurovizijske kladioce prije tjedan dana Marku su predviđale 20 posto šansi za pobjedu. "Rim Tim Tagi Dim" na prvom je mjestu kladionica od 29. veljače.

Baby Lasagna ima veliku podršku i od eurovizijskih fanova na društvenim mrežama. Facebook grupa "Eurovision Fans" objavila je da je upravo Baby Lasagna prema njihovu mišljenju pobjednik ovog natjecanja 2024. godine. U komentarima se vidi da se brojni ljudi slažu s njima, pa pjesmu hvale korisnici Facebooka s Islanda, iz Njemačke, Finske...

