Domaća voditeljica prije 4 godine je pokrenula svoj podcast: 'Svaki me gost oplemenio nečim te inspirirao'

Televizijska voditeljica, urednica i novinarka Ana Radišić prije četiri godine pokrenula je svoj podcast. Snimanje je tada započela u udobnosti vlastitog doma, na jedan malo drugačiji i intimniji način. Cijeloj ideji i pokretanju podcasta s bajkovitom scenografijom, u kojoj se ističu oblaci, pridonijela je i situacija koja je tada bila, a radi se o pandemiji i izolaciji. Ovaj format i Anin način rada tada se mnogima svidio, a voditeljica je nastavila raditi nakon povratka normalnom životu. Danas je iza nje više od 150 epizoda i različitih gostiju s kojima je na otvoren, intiman i topao način razgovarala te saznala mnoge informacije, a upravo povodom četvrtog rođendana "Ana Radišić podcasta" voditeljica nam je ispričala što je naučila, kako planira proslaviti četvrtu godišnjicu rada te što slijedi dalje.

Vaš podcast slavi svoj četvrti rođendan, a o njegovom nastajanju već ste govorili za Ekran. No, što se promijenilo od posljednjeg intervjua?

Odrasla sam. Poslovno. Iznimno. Imam osjećaj da je ovo bila najbrža i najintenzivnija škola osobnog rasta, prožeta poslovnim stepenicama stvaranja osobnog medija, postavljanja tima, leaderstva te umijeća plesanja između svih tih uloga, a paralelno stjecanja stabilnosti u poduzetničkim koracima.

Kako se osjećate nakon četiri godine rada na ovom projektu?

Ponosna sam na put. Na svoje ljude koji su od samog početka sa mnom. Presretna zbog novih koji su se priključili. Zbog tima koji raste i daje mi dodatna krila. Kad se osvrnem unatrag, srce mi je prepuno. Krenuli smo iz unajmljenog stana, s posuđenom opremom. Danas snimamo svjetsko ime poput Robina Sharme, gradimo umjetnost eventima, pričamo priče, inspiriramo riječima i djelima. Ljudima koji prolaze kroz podcast i osobno moja su inspiracija za svaki korak dalje, za svako neodustajanje i vjerovanje u snove i realizaciju istih!

Osjećate li neki zamor?

Svime što sam postigla osjećam samo golemi adrenalin i vjetar u leđa za dalje. Sve što se događa pokazatelj je da mogu i trebam dalje i da je vrijedilo sve ono "nevidljivo." Svi dani kada nije bilo sunčano i nije bilo jednostavno. Zamor kao takav ne postoji, postoje samo razdoblja koja su nužna za odmor i resetiranje da bi bila kreativnija, produktivnija. Odmor si dajem kroz godinu u mikro momentima, te u ljetnim mjesecima radim baš veliku pauzu.

Imali ste 150 gostiju, među kojima i strana imena. Koja epizoda podcasta je vama ostala posebno u pamćenju i zašto?

Svaka epizoda mi je podjednako važna jer me svaki gost oplemenio nečim te inspirirao. Ona koja je trenutno najznačajnija u smislu internacionalnog dosega je s gostovanjem Robina Sharme koji je svoj prvi intervju na ovim prostorima dao upravo nama. Cijelo to iskustvo pripreme takvog inozemnog iskoraka, od komunikacije globalnog tima do realizacije je definitivno jedno novo i drugačije iskustvo i iznimno sam ponosna na njega kao i cijeli tim koji je deset mjeseci radio na tome.

Možete li nam opisati kako izgleda organizacija snimanja i montaže jedne epizode? Koliko traje sve? Koji dio procesa je vama najdraži?

Niti jedan dan nije isti! Najzanimljivije i meni osobno najdraže je to što planiranje i priprema početak su i kraj. Jedina konstanta. Sve ostalo je drugačije. Svaki dan je drugačiji. Jako je puno "nevidljivih" sati, dana i tjedana. Od komunikacije s timom, odabira gostiju, tema, istraživanja, suradnje s klijentima i oglašivačima, slaganje tima i produkcije te same realizacije, kontrole i isporuke epizode. Ono sto je najljepše energija je koja vlada kada su oblaci i stvaranje istih u pitanju.

Možete li otkriti što pripremate za proslavu četvrtog rođendana?

Kroz sve ove godine pokazali smo da zaista pristupamo eventima kao slavlju umjetnosti. Pomičemo granice i režiramo event sadržajem od dolaska do izlaska. Energijom i porukama koje šaljemo. Sve ove godine kroz goste se trudim biti primjer onog što je #BoljiOnline, u petak ćemo to doslovno djelima biti. Zahvalit ćemo svima u Kući za ljude i umjetnost, Lauba. Kroz umjetnost, ljudskost, ljude i inspiraciju.

VEZANI ČLANCI

Vaš podcast ističe se i po razgovornoj atmosferi, prirodnosti, prijateljskom tonu. Kako ste stvorili tu atmosferu?

Mislim da je to jednostavno do osjećaja i energije. Želim i trudim se da ljudi zaista osjećaju sigurnost kad su u studiju i iako im nije možda prirodno biti ispred kamera, atmosferom želim da se osjećaju da su u oblacima. Predivno je kad osjetim povjerenje s druge strane, na meni je da onda budem upravo to isto. Ona koja "čuje" i prenosi poruku svojim slušateljima i gledateljima.

U ranijem intervjuu istaknuli ste da jako volite ovaj format. Što vas to toliko privlači? Tematski podcasti ili oni vezani uz goste? Imate li vi neki omiljeni podcast koji redovno pratite?

Obožavam podcaste. Zato što ih slušam fokusirano kada želim, gdje želim, teme koje želim. Vani pratim Jay Shettyja, Mel Robbins jako često. Na našim prostorima Galeba Nikačevića i Tampon zonu.

Imate li nekog od kolega u ovom poslu tko vam je uzor?

Postoji puno uzora u mom životu. Oni koji su mi dali korijen moji su roditelji. Mama i tata. Postoje ljudi koji su me kroz život pratili i bili "učitelji". Svaki moj gost uzor je i motivacija. S obzirom na to da se višeslojno gradim, kao čovjek i profesionalac uzor mi je svaki čovjek koji autentično živi. Radi i voli te mu se oči cakle kada priča o onome što ga ispunjava.

GALERIJA Ovo su supruge i partnerice naših nogometaša

Osim podcasta, na kojim projektima još radite?

Trenutno uz Joška Lokasa i Mislava Donaja organiziram predivan projekt "Arsen, čovjek kao ja" koji će se održati u Šibeniku 12. i 13. srpnja. To je naše "hvala" Arsenu Dediću i Šibeniku koji će postati na 48 sati najljepša pozornica sa stihovima, glazbom i interpretacijom bogate ostavštine našeg velikog glazbenog i umjetničkog imena.

Kakvi su vam planovi za ljeto? Rad ili odmor ili kombinacija?

Selim se početkom srpnja u Dalmaciju. U svoju Raslinu i Kaštel Kambelovac. Bit će radno dok ne završi projekt "Arsen, čovjek kao ja", a potom se isključivo odmaram do kraja kolovoza. Ljeta su moji najveći punjači baterija. Volim reći vraćanje na "tvorničke postavke". Punim se s vremenom provedenim s obitelji te najdražim ljudima kroz mir, domaću spizu te manjim i kraćim putovanjima ili plovidbom Jadranom. Dalmacija je moj sinonim za odmor i tako će biti ovog ljeta. Što se tiče jeseni i ostatka godine, čeka me dosta planova i angažmana. Veselim im se, no nakon odmora, sunca i mora!

Tko vam je najveća podrška u ovom poslu? Biste li rekli da vaš privatni život pati zbog organizacije i snimanja podcasta?

Obitelj je moj temelj. Stup i korijen. Najveća podrška uz iznimno uzak krug bliskih ljudi i prijatelja. Rekla bih da mi ne pati privatni život i da se trudim maksimalno balansirati sve, ali i da imam s druge strane predivne ljude pune razumijevanja za tempo i životni stil koji nije nimalo uobičajen, ali volim ga. Svim srcem! Pa tako ga podržavaju i svi "moji" oko mene.