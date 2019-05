Domaća pjevačica postala majka drugi put!

Pjevačica Ivana Radovniković je rodila! Ona i suprug Stjepan Marković postali su roditelji drugog sinčića, piše Story.hr. Rodila je u 10 sati ujutro, 20. svibnja u Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj ulici, otkrio je izvor blizak obitelji.

Ponosni supružnici upoznali su se prije trinaest godina tijekom sudjelovanja u showu "Story Super Nova Music Talents". U bračnu luku uplovili su u Rovinju 2014. godine pred stotinjak uzvanika. Kao gost iznenađenja na vjenčanje je stigao i Neno Belan, a novopečeni supružnici nakon zabave s obitelji i prijateljima uputili su se na 15- dnevni medeni mjesec koji su proveli u Španjolskoj i Portugalu.

U showu Dalibora Petka otkrila je kako je prošla svadba i prva bračna noć.

– Bilo je to 15 dana bez brige i pameti, govori Ivana, koja je prvi put otkrila i neke od detalja sa svadbe. – Svojim dolaskom iznenadio nas je Neno Belan, tako da je on bio najraspjevaniji, a ujedno i najpoznatiji gost. Za prvi ples odabrali smo Simply Red i pjesmu Brand New i mislim da smo bili super, ali to treba pitati nekog drugog – kaže Ivana otkrivajući da su imali čokoladnu tortu i da je prava slučajnost da se nije sva zaprljala.

Tada je progovorila i o najemotivnijem trenutku s vjenčanja.

– Najemotivniji trenutak bio je sam čin vjenčanja kad smo izrekli zavjete, koje sam jako ozbiljno shvatila. Prva bračna noć bila je baš super – spavali smo k'o topovi, priznaje Ivana, koja još nije uspjela promijeniti prezime, ali to će napraviti ovih dana. Svojem prezimenu dodat će prezime svoga supruga