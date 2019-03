Domaća glumica otvoreno o propalom braku: 'Zbog razvoda sam dobila PTSP'

Gledamo ju kao vještu baku Zorku u seriji 'Na granici' gdje vodi obiteljski posao švercanja preko granice. Ona je snažni ženski lik, a nositeljica njezine uloge Nina Erak (63) tvrdi da se može poistvojetiti sa Zorkom i u privatnom životu.

- Inače joj ne bih valjda tako lako udahnula život. Nedavno mi se jedna žena u tramvaju zahvalila što je u seriji podsjećamo da mi žene moramo biti snažne i rekla je da joj se, gledajući me, to čini vrlo jednostavno. Ako i samo to poručujem sa svojom Zorkom, nije li to dovoljno? Inače sam mnogo mekša od Zorke, češće grlim i ljubim ljude oko sebe, a i zaplačem mnogo češće nego drugi ljudi, naprosto sam ranjivija – izjavila je glumica za azra.ba

Osim bake Zorke, čiji je lik od nje stariji čak 20 godina, a u Kazalištu Kerempuh glumica igra 18-godišnjakinju u predstavi Bobe Jelčića 'Govori glasnije'. – Sve se može, ako ti je duša puna – objasnila je Erak.

Njezin razvod od Borisa Svrtana (54) nakon 30 godina braka, teško joj je pao. - Razvod je uvijek bolan jer je popraćena velikim osjećajem krivnje. Sad su prošle dvije godine i imam PTSP, od toga se oslobađam uz stručnu pomoć i pomoć prijatelja, a i ova serija i moj posao su mi dobra psihoterapija – otvoreno je rekla Nina.

Pogledajte tko pleše ove sezone u showu 'Ples sa zvijezdama'.