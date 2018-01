Iznenada preminula Dolores O'Riordan, pjevačica grupe The Cranberries!

Preminula je Dolores O'Riordan, pjevačica irske skupine The Cranberries, javljaju strani mediji.

– Preminula je iznenada u 46. godini u hotelu u Londonu – objavio je kratko njezin glasnogovornik.

Zasad nema više detalja o smrti poznate pjevačice. Članovi obitelji su shrvani i mole za privatnost, navodi se u priopćenju za medije.

Posljednju fotografiju na društvenim mrežama objavila je 4. siječnja na Twitteru.

bye bye Gio. We're off to Ireland 🍀 pic.twitter.com/d6HKOFJqGB