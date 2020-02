Doležal odgovorila na optužbe i napala Rajka Dujmića: 'Ne može nam on zabraniti'

Snježana Dujmić, supruga hrvatskog glazbenika i bivšeg člana "Novih fosila" Rajka Dujmića, proteklog je dana izašla u javnost i na društvenim mrežama napisala kako ostali članovi popularnog benda - Sanja Doležal, Marinko Colnago i Vladimir Kočiš Zec, krše privremenu mjeru Trgovačkog suda iz 2016. godine vezanu uz povredu prava korištenja imena "Novi fosili".

Proces se već pet godina vodi na spomenutom sudu i još nije gotov.

Snježana se odlučila oglasiti na društvenim mrežama nakon što je vidjela plakat za najavljeni koncert spomenutog trojca na Valentinovo u Splitu.

- Rajko će tražiti za sve nastupe do sada svoj dio kao četvrti član grupe. Odlukom da Rajko više nije član grupe 2014. godine Rajkov odvjetnik predložio je da mogu koristiti ime uz naknadu od koncerata kao četvrtog člana, na što Sanja, Zec i Marinko nisu pristali. Predmet je na Trgovačkom sudu od 2015. godine, bilo je pokušaja nagodbe, ali bez rezultata - rekla je Snježana za Gloriju.

Iako se trojac predstavio vlastitim imenima, Dujmićeva supruga tvrdi da i dalje krše privremenu odredbu suda. Kako kaže, nije im zabranjeno samo da se nazivaju "Novim fosilima", već im je zabranjeno i korištenje izvedenica koje asociraju na taj bend.

Na spornom plakatu piše da će Sanja/Marinko/Zec pjevati "najveće hitove grupe Novi fosili", a supruzi legendarnog Rajka Dujmića smeta jer se tako "promoviraju kao članovi benda koji više ne postoji". No, sada je na sve odgovorila i Sanja Doležal.

- Lijepo na plakatu piše da tamo nastupamo kao Sanja, Marinko i Zec. I da, piše također da samo izvodimo hitove grupe Novi fosili tako da ne znam čemu ti napadi. Osim toga, pa nemamo mi veze s plakatom, nismo ga mi radili. Iako nema na njemu ništa netočno - odgovorila je na njezine prozivke Sanja Doležal.

- Rajko nam ne može zabraniti koncerte i izvođenje pjesama, imamo na to pravo kao i drugi. On je autor glazbe, a tekstopisci nam ništa ne brane pa ne može ni on - zaključila je za 24 sata.