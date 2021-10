Dok svi bruje o vezi Graše i Hane, Danijela se posvetila samo jednoj stvari i oduševila mnoge

Veza glazbenika Petra Graše (45) i Hane Huljić (31) još je uvijek u fokusu javnosti. Svaki korak novopečenog para izaziva interes javnosti. Prošli vikend uhvaćeni su zajedno na jednom vjenčanju na kojem je Grašo bio gost iznenađenja, a ruku pod ruku s njim je u pratnji stigla i Hana Huljić. Čini se kako njihova ljubav cvate iz dana u dan, ali to, čini se, ne brine Grašinu bivšu partnericu Danijelu Martinović.

Naime, 50-godišnja pjevačica ne tuguje, a svu svoju energiju ovih dana ulaže u snimanje nove pjesme kojom se pratiteljima pohvalila na svom Instagramu. 'Stvarno skladamo… još malo!', napisala je Danijela u opisu snimke te dodala sretne emotikone i srca.

Ispod objave uslijedili su komentari oduševljenih pratitelja. 'Sinoć sam slušala sve tvoje pjesme i znaš šta? Ti si jedna hodajuća emocija, tako unikatna i prepuna unutrašnje ljepote. Prava ženskica! Samo tako nastavi! Pusica!', 'Sve divno radiš', 'Razvali', samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Grašo i Danijela svoju su ljubavnu priču započeli prije više od dva desetljeća, a sve ovo vrijeme o njoj su rijetko progovarali, ali činjenica je da se uz nju ne veže nijedan skandal. Vezu nikada nisu okrunili brakom, a par je više puta istaknuo da svoju vezu drži za sebe. Grašo je kao član žirija u showu "Zvijezde – ljetni hit" otkrio kako je upoznao Danijelu. – Ispričat ću vam jednu kratku priču – započeo je tada nakon nastupa 43-godišnje profesorice informatike iz Zadra Anite Nikić koja je otpjevala Magazinovu pjesmu ''Svileni'' u spomenutom showu.

– Ovu je pjesmu napisao Tonči Huljić, otpjevala ju je Danijela… Ja sam 1995. na Dori bio autore pjesme ''Boginja'' koju je otpjevao Oliver Dragojević. Mi smo bili drugi jer, naravno, na svakom festivalu gdje Tonči Huljić piše pjesmu, on bude prvi – objašnjavao je Petar i dodao kako je to izgledalo za vrijeme Dore. – I on je tada bio prvi s Danijelom. Ja sam gledao taj njihov stol, nisam ih tada poznavao… Zdenko Runjić, Oliver i ja sjedili smo i ja sam gledao taj stol i mislio: ''Sad su ti neki Huljići pobijedili. Vidi ovu malu plavu koja pjeva ''kiki-riki-miki-moj''. Meni tu ništa nije bilo jasno – opisao je Splićanin. – Na kraju je ta ''mala'' već 22 godine moja djevojka, a ovaj čovjek do mene je moj veliki prijatelj i jedan od najboljih autora mojih hitova. Život je ponekad tako duhovit! – otkrio je Petar svima u posljednjem intervjuu za Večernji list početkom ove godine i ispričao kako su Danijela i on proveli karantenu. – Karantenu smo proveli u splitskoj kući u krugu obitelji. Bavili smo se sitnicama oko kuće i svim onim svakodnevnim stvarima koje nismo stizali napraviti zbog putovanja i odsutnosti proteklih godina – kazao je tada.

