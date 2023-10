Djevojka našeg glumca nakon ispadanja iz 'Superstara': 'Lakše mi je pjevati pred 10 tisuća ljudi'

Sara Spinčić (24) nije prošla audiciju RTL-ovog showa "Supertalent" premda ima pjevačkog iskustva, s obzirom da je nastupala kao prateći vokal Željka Bebeka. Vidno razočarana napustila je studio, ali je rekla kako od glazbe neće odustati. Podršku joj je pružio njezin zaručnik, glumac Lujo Kunčević, kojim ima sina Leona.

- Audicija je prošla napeto. Dobila sam dva da i dva ne. Imala sam tremu jer mi nije bilo prirodno stajati pred četvero ljudi koji me ocjenjuju. Bilo bi mi prirodnije stajati ispred 10.000 ljudi nego četvero, ali nisam imala preveliku tremu, rekla je Sara za RTL.hr. Ipak, zbog toga što nije prošla u recall, kaže, nije razočarana niti oduševljena.

- Mislim da u drugoj pjesmi jesam prenijela emociju, ali ako je netko nije osjetio, to sve ovisi o ukusima, naglasila je. Na audiciji je pjevala i Gibonnijevu pjesmu 'Ako me nosiš na duši' te kaže kako ju je duboko proživjela. Za prijavu ju je nagovorila prijateljica iako ona sama nije bila sigurna u to No, u jedno jest sigurna.

- Nastavit ću se baviti glazbom jer je ona u meni oduvijek. Ništa me ne može odvojiti od glazbe, zaključila je.

Ljubav prema glazbi prenijela je i na svog dvogodišnjeg sina, a uz podršku obitelji pred žirijem je odlučila pjevati Beyonce 'If I Were a Boy'. 'Ako se kolege slažu, volio bih poslušati i domaću pjesmu', rekao je Filip nakon prve izvedbe pa je Sara otpjevala i Gibonnijev hit 'Ako me nosiš na duši'.

VEZANI ČLANCI:

Ovdje se radi o prokletstvu pratećeg vokala, svaki teži tome da jednom bude glavni, a nedostaje ta doza sugestivnosti. Kada treba izaći u prvi plan, nastane kratki spoj. Ima elemenata, no pokušavam tvoj vokal smjestiti u neku pjesmu, ne znam koliko to može doprijeti do ljudi', komentirao je Huljić nakon Sarine izvedbe druge pjesme.

VIDEO: Upoznajte nove farmere 'Ljubav je na selu'

Podsjetimo, u prošloj emisiji vidjeli smo pravu senzaciju u nastupu Luke Veljkovića. Švicarac hrvatskih korijena glazbom se odavno bavi, pjevao je i u crkvi te na niz festivala. "Imam tremu, ipak je Severina preda mnom. Nemam treme oko pjevanja, svoje bih pjevanje ocijenio desetkom. Moraš biti samopouzdan", poručio je Luka uoči nastupa te otkrio da se nada da će Severina imati pozitivan feedback.

Uskoro ga je Severina pitala zna li, osim korejskog popa, i neke domaće stvari. "Znam od Varnog paljka - Sve još miriše na nju", najavio je Luka i nasmijao cijeli žiri. No, otpjevao je sjajno i rasplesao pritom žiri pjesmom 'How You Like That' grupe BLACKPINK. "Kakav si ti majstor, jedva čekam sljedeći put", poručila mu je Nika. "Izrazi lica, obrve, sve...", nadovezao se Tonči kojem je Luka uzvratio da je upravo zbog Superstara dodatno sredio svoje obrve. Zaradio je simpatični Luka četiri 'DA', šarmiravši cijeli žiri.

VIDEO: Shrvana Simona Mijoković nakon smrti važne joj osobe: Za sve nas gubitak, ali za nebo dobitak