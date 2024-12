'Dioklecijan je bio prvi Splićanin, a najveće oduševljenje na setu izazvalo je pojavljivanje Badovinca'

Povijest je njegov domaći teren, a nadolazeći projekt najizazovniji do sad. Redatelj i scenarist Božidar Domagoj Burić odvažio se dobro poznati format dokumentarno-igrane serije sljubiti s igranim filmom, svojim prvim u karijeri, pri čemu će tematizirati velikog Dioklecijana. Kao najava onoga što dolazi sljedeće godine poslužiti može spot za pjesmu 'Piromanska', ujedno i integralni dio epizode koja se bavi progonom kršćana u Starom Rimu, a za koji je Burić okupio dobro poznatu ekipu.

Na temelju dosadašnjeg rada može se primijetiti vaša fascinacija povješću. Od kud vam ideja za novi spot i općenito projekt o caru Dioklecijanu? Idejom o Dioklecijanu se negdje u primozgu bavim već sigurno dvadesetak godina. U pitanju je vjerojatno najvažnija osoba koja potječe s naših prostora. Osim toga, riječ je o doslovno prvom Splićaninu. Stoga, iskreno, nije mi do kraja jasno kako to da nitko još nije ekranizirao njegov život. U isto vrijeme, drago mi je što ćemo moja ekipa i ja biti prvi.

Tko sve sudjeluje na projektu? Nemoguće je pobrojati sve one koji sudjeluju u projektu. Već će vam i popis članova najuže ekipe vjerojatno izgledati predugo: direktor fotografije Branko Cahun, kostimografkinja Željka Franulović, scenograf Igor Juras, supervizor vizualnih efekata Kristijan Mršić, montažer Dubravko Prugovečki, majstorica maske Martina Novaković, dizajnerica tona Dubravka Premar, glazba Mistični barbarizam, prvi pomoćnik redatelja Đani Kosić, izvršni producenti Miro Mioč i Marko Kaić, te moja malenkost kao redatelj i scenarist. I još mnogi, mnogi vrijedni ljudi i vrhunski profesionalci. Najdradije bih ih sve poimence spomenuo, a znam da ne mogu.

Spot pjesme "Piromanska" integralni je dio epizode o progonu kršćana. Kako to da ste pustili da spot živi prije premijere epizode? Spot je zapravo izvorno zamišljen kao uvodna scena u četvrtu epizodu serije o Dioklecijanu, a koja se bavi poviješću progona kršćana u Rimskom Carstvu. Svi znamo da je Dioklecijan bio posljednji progonitelj kršćana, a prvi je bio - Neron. Otud ideja da epizoda počne s Neronom. A onog trenutka kad sam znao da će prezenter u seriji biti Mladen Badovinac, znao sam da moram iskoristiti činjenicu da je riječ o prepoznatljivom, najljepšem vokalu hrvatske glazbene scene. Zato sam napisao tu pjesmu - za koju je većinu aranžmana te glazbenu produkciju izveo naš veliki glazbeni producent Srđan Sekulović Skansi - koja daje malo drukčiji, zafrkantski kut gledanja na taj glasoviti požar u Rimu i Neronovo nepravedno optuživanje kršćana za njega. Kako bih do kraja iskoristio priliku, u pjesmu sam dodao i lik Neronova učitelja Seneke, kojega glumi i pjeva najbolji hrvatski tekstopisac, Saša Antić. Pripomoglo je i to da sam najvatreniji, dugogodišnji fan najboljeg hrvatskog banda TBF. Kako do finalizacije serije - koja je samo dio golemog i složenog projekta "Dioklecijan" - ipak mora proći još nešto vremena, učinilo mi se da bi bilo zgodno objaviti taj početni dio epizode kao samostalan spot, kako bismo malo zabavili ljude i najavili im kakvu razinu produkcije i kakvu vrstu pristupa mogu očekivati od buduće serije.

Koji trenutak sa snimanja vam je ostao u posebnom pamćenju? Na to pitanje mi je uvijek najteže odgovoriti. Bilo je previše lijepih i nezaboravnih trenutaka a da bih odabrao samo jedan. Iako, moram priznati da posebno mjesto zauzima trenutak kad se Badovinac prvi put pojavio na setu. Cijeloj ekipi su se smjesta ozarila lica.

Jeste li zadovoljni brojem pregleda i inicijalnim reakcijama publike na spot? Oduševljen sam reakcijama ljudi. Taj spot ih je istinski iznenadio, nisu očekivali ovakav pristup. I ovom prilikom pozivam svakoga da pogleda spot na HRT-ovu Youtube kanalu. Spot se tamo nalazi pod nazivom "Piromanska", a izvođači su Mistični barbarizam feat. Mladen & Saša od TBF-a. Obećajem vam sasvim novo iskustvo.

Istovremeno uz dokumentarno-igrani serijal snimate i svoj prvi igrani film. Postoje li kakvi novi izazovi s kojima ste se ovaj put susreli? Ovaj projekt po tome se razlikuje od svih koji su se ikada radili u Hrvatskoj, a ne vjerujem da i u svijetu postoji sličan primjer. Naime, s istim ljudima i resursima radimo dva potpuno odvojena projekta (odvojena u smislu tipa i namjene): igrani film, koji je dramatizacija Dioklecijanova života i koji je mješavina povijesnih događaja i fikcije, te dokumentarno-igranu seriju, kojoj je svrha prije svega edukativna i koja je neka vrsta leksikona koji objašnjava film, tj. educira što je u njemu povijesna istina a što fikcija. I koje su naše današnje općenite zablude o Dioklecijanu.

Jedna od posebnosti filma (iako to, naravno, nije prvi ni zadnji film koji se radi na izvornim mrtvim jezicima) je ta da su svi dijalozi na latinskom. I to kolokvijalnom - već degradiranom u odnosu na onaj Ciceronov uzvišeni latinski - kakav se govorio točno u Dioklecijanovo vrijeme. Pritom nam je od presudne pomoći bio prof.dr. Neven Jovanović koji je sve dijaloge preveo na latinski. To je bio prvi izazov - glumci su morali naučiti goleme količine teksta na latinskom jeziku. I to su učinili, vidjet ćete, savršeno. Naši vrhunski glumci Amar Bukvić, Nataša Janjić, Krešimir Mikić, Slavko Sobin, Marko Cindrić, Anja Šovagović Despot, Dragan Despot, Nikola Baće, Dušan Bućan, Franjo Kuhar, Marinko Prga i mnogi drugi govore latinski toliko uvjerljivo da sam presretan zbog odluke da film bude na latinskom a ne na hrvatskom.

Drugi izazov je sama produkcija - prostori iz tog vremena, poput Foruma Romanuma, Koloseja, Salone, Nikomedije, već odavno više ne postoje. Što znači da sve to moramo izgraditi, što u stvarnoj scenografiji a što uz pomoć vizualnih efekata. To je i glavni razlog zašto se snimanje odvija relativno sporo i u etapama. No, evo, vrlo smo blizu zadnjoj fazi snimanja. Samo ću vam reći da nitko od nas nikad nije radio nešto ovako zahtjevno i produkcijski višeslojno. I ovako nešto na ovim prostorima može proizvesti samo HRT i nitko drugi.

