Dino prolazi teže razdoblje, Viktorija će se morati odreći osobnog identiteta

Inteligentna ljepotica Viktorija Đonlić uživa na sceni plesnog podija i pokazuje svoj umjetnički plesni potencijal. Ta prekrasna Račica koja ima vrlo izražajnu dramatičnost lica, prodoran i ozbiljan pogled, zavela je žiri svojim dugim nogama i prirodnom lakoćom plesanja.

Viktorija je stroga prema sebi i želi postići savršenstvo u onome što radi, a stroga je i prema drugima. Bez obzira na to što je svoj identitet svjesno stavila u “pratnju’’ suprugova identiteta, ona uživa u svjetlu pozornice. Izvrsne sudačke ocjene jako su joj važne, daju i dižu njezino samopouzdanje i samosvjesnost, ali zbog toga je malo zaboravila šarmirati publiku koja bi joj olakšala put do finala natjecanja. Inače je odlična organizatorica i vrlo sposobna procijeniti poslovne prilike, a u tome je talentiranija od supruga. Kada zatreba, Viktorija zna biti stroga i hladna te kao pravi autoritet staviti do znanja nekome gdje mu je granica. Dino Rađa je ozbiljan u javnom izražavanju i njega autoriteti cijene i podržavaju. Zna se uvjerljivo i izravno izraziti bez obzira na to koliko tema bila delikatna.

On je autoritet za kolektiv. Vrlo je emotivan, izraženog instinkta i dramatičnih reakcija koje su mu pomogle dok je aktivno igrao. Svojim instinktom osjeti svaku osobu. Ljubomoran je, sumnjičav i to je jednostavno dio njegove prirode i kada emocije kontrolira. Viktorija i Dino različito se izražavaju iako isto misle. To je u početku bilo izazovno u njihovoj komunikaciji, ali su s vremenom uspjeli prepoznati jedno drugome misli. Ponekad oko sitnica mogu imati razmirica, ali ih “spašava” smisao za humor. Dino Rađa u odnosu s Viktorijom pokazuje mušku ulogu i superiornost, nekad projicirajući na nju vlastitu slabost u konkretnoj situaciji, malo konzervativnog pogleda na svijet. Istodobno joj je veliki oslonac i daje joj osjećaj sigurnosti, toliko potreban ženi. Između tog bračnog para naglašena je čvrsta povezanost, međusobna požrtvovnost, iskreno prijateljstvo i zajedništvo. Ali ono što je najvažnije: uvijek je tu ostala živa ona ljubavnička energija s početka veze koja održava onu iskru u braku. Trenutačno je Viktorija u dobroj osobnoj energiji, ali ponovno će proživljavati odricanje od osobnog identiteta i potreba kako bi prioritet dala Dininim. Dino prolazi teže razdoblje kako u poslu tako i u odnosima s (ne)prijateljima i okruženjem, što ga čini nervoznim.

Dovoljno imaju životnog i bračnog iskustva, dovoljno međusobne privrženosti što im olakšava svaku vrstu izazova i još ih čvršće povezuje.

