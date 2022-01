Dino Jelusić s britanskom zvijezdom najavljuje glazbeni rock spektakl: 'Raduje me opet pjevati uživo'

Otkako je njemački dirigent i stručnjak za simfonijski rock Friedemanne Riehle kreirao ovaj spektakularni program za svoj prvijenac u Bečkoj Operi, projekt "Rock The Opera" svoju je energiju i orkestracije donio na više od 100 prestižnih mjesta diljem Europe. Osvojio je Stari kontinent rasprodanim koncertima u najprestižnijim koncertnim dvoranama, poharao Jadran, a onda je u listopadu prošle godine prvi put stigao i u Zagreb. Svi ljubitelji dobre rock-svirke u Zagrebu tada su došli na svoje u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski neponovljivim iskustvom i unikatnim načinom izvođenja svjetskih poznatih glazbenih djela.

Unatoč neizvjesnom stanju s pandemijom koronavirusa, projekt se s veseljem najavljuje i ove godine, i to u sklopu miniturneje: 5. veljače u Spaladium Areni u Splitu, 6. veljače u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru te 7. veljače ponovno u KD Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Zahvaljujući najnovijoj tehnologiji zvuka, aranžmanima koji oduzimaju dah i najboljim glazbenicima iz svijeta klasične i rock-glazbe, "Rock The Opera" donosi zvuk kakav nikada niste čuli, s najvećim poštovanjem prema izvornoj skladbi i njezinoj važnosti, a uz veličanstvenost koju može donijeti samo puni zagrebački filharmonijski orkestar. Projekt se temelji na najvećim klasičnim rock-hitovima skupina Queen, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, AC/DC, Rainbow, U2 i mnogih drugih. A sve to u izvedbi ponajboljeg mladog rock-vokala Dine Jelusića (29), koji je nedavno postao član popularne rock-grupe Whitesnake, kao i Markete Poulickove-Maky (27) iz Češke i Leanne Jarvis (25) iz Velike Britanije.

– Raduje me opet pjevati uživo. Premalo je vremena prošlo da bi se show nešto promijenio, a i ja sam bio dosta izvan Hrvatske, no ove godine pripremam jednu pjesmu više u svojoj izvedbi – najavljuje nam Jelusić, koji o svojoj kolegici na pozornici, britanskoj zvijezdi, ima samo riječi hvale. A ništa manje o njemu ne misli ni sama Leanne.

– Naprosto obožavam Dinu! Ima prekrasnu osobnost i iznimno je talentiran. Veliko mi je zadovoljstvo biti s njim na turneji i jedva ga čekam vidjeti u veljači – kazala nam je Leanne.

Turneju s Whitesnakeom započinje u svibnju, a probe počinju u travnju. No dojmovi nakon poziva slavne grupe da im bude klavijaturist i drugi vokal, a na nekim pjesmama i gitarist, kaže, još se nisu slegli. Stalna adresa mu je još uvijek ona zagrebačka, a 'život u koferu' mu zasad ne pada teško.

– Nije teško sve skupa. Kad zatreba, odletim svirati gdje treba i vratim se. Zna biti naporno, ali trenutno nije – priznaje. Povrh svega, prije nekoliko mjeseci podijelio je s javnosti da je počeo raditi u srednjoj školi, što ne čudi budući da je diplomirani glazbeni pedagog.

– Došao sam na tu ideju jer sam se školovao za to, vrlo jednostavno. Djeca me ne smatraju me strogim, a i nisam strog, imam super odnos s učenicima. Trenutno postaje teško kombinirati školu i glazbenu karijeru pa ćemo vidjeti što će biti u sljedećih nekoliko mjeseci – kaže. Među učenicima već vidi dobre potencijale, iako kaže da unatoč dobrom potencijalu, treba uložiti i veliki rad. A veliki rad stoji iza ovog 29-godišnjeg glazbenika koji kao ostvarenje sna vidi upravo turneju kakvu će imati s Whitesnakeom, ali i sa svojim bendom.

Foto: Ilustracija/Tomislav Miletic/PIXSELL 02.08.2021., Zagreb - Glazbenik Dino Jelusic. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

– Mislim da je to san svakog frontmena i kompozitora. Mislim da sam po kriterijima 99% ljudi uspio, samo ja želim nešto drukčije – kaže. Tko god ga prati, zna da je on prije svega autor pa tek onda pjevač, a nedavno je odlučio i da drugim pjevačima prepusti određene pjesme za koje smatra da nisu za njega. U Hrvatskoj je sve veći broj zaraženih, situacija je i dalje neizvjesna, no on unatoč svemu tome i dalje niže projekte.

– Upravo sam se vratio s još jedne uspješne turneje iz Amerike koju sam imao s Trans-Siberian Orchestrom, u 50 rasprodanih arena. Imam dogovor s Davidom Coverdaleom da su mi studeni i prosinac uvijek rezervirani za Trans-Siberian Orchestar tako da kolizije nema – naglašava. Posao, bend, koncerti... Sve mu se vrti oko glazbe, čak i kada ima slobodan dan.

– Kada imam slobodan dan, volim raditi svašta iako i tada snimam i smišljam ideje za nove pjesme. No volim igrati stolni tenis, volim ići u Maksimir i družiti se s frendovima, bio to izlazak ili kućni party – priznaje.

A hrvatskim prirodnim ljepotama oduševljena je i Leanne kojoj ovo neće biti prvi put da je kod nas.

– Obožavam Hrvatsku. To je jedno od mojih najdražih mjesta i svaki nastup koji imam ovdje je uvijek izvanredan i dobro prihvaćen. Prostori u kojima pjevam također su prekrasni. Posljednje četiri godine dio je projekta "Rock the Opera", a kaže da jednostavno voli biti dio orkestra, pjevati klasične rock-pjesme i pritom osjetiti energiju publike. Iako, priznaje da je zahtjevno pjevati i putovati uz epidemiološke mjere, ali ništa joj ne može umanjiti želju da se vrati na pozornicu pred živu publiku.

– Osjećam doduše da se napokon vraćamo nekoj 'normalnosti' sada, a ovdje se osjećam i više nego dobrodošlo – kaže.

Inače, Leanne je glazbenica koja je najviše poznata po sudjelovanju u britanskom "The Voiceu" 2013. godine. Godinu prije, 2012., izgubila je dom i dala otkaz na poslu, i to sve u razmaku od tjedan dana. A sve zbog velike želje da uspije u glazbi.

– Bilo mi je teško u to vrijeme, ali ja sam vrlo slobodna osoba i pokušavam vidjeti samo pozitivne stvari. Znala sam što želim i znala sam da će stvari biti bolje jednom. Uvijek sam slijedila svoje snove. Ovaj posao koji sad radim najbolji je na svijetu i svaki dan brojim svoje sretne zvijezde koje sam žrtvovala u mladosti da bih ostvarila ove svoje ciljeve. Jako sam zahvalna što je sada pjevanje moj posao – priznaje nam Leanne. Od tada je pjevala u različitim ženskim skupinama, pokušala pjevati solo, bila na raznim natjecanjima, nastupala diljem Europe, a prioriteti su joj se promijenili tek kada je postala majka.

– Ali moj san je uvijek bio i ostao da uspijem kao umjetnica. Trenutno sam sretna da mogu nastupati i imam dobar balans između karijere u glazbi i majčinstva. Samo želim biti sretna, a pjevanje je veliki dio moje sreće. Za show "The Voice" kaže da joj je bio velika odskočna daska koja joj je dala priliku i platformu da se predstavi svijetu. Upravo je zbog tog showa, kaže, uspjela u glazbi. Leanne Jarvis zbog "Voicea" je pronašla svoje mjesto među zvijezdama, a svijet ju je upoznao nakon fantastične audicije nakon koje joj je njezin kasniji mentor i glazbenik William James Adams Jr., poznatiji pod svojim scenskim imenom will.i.am, rekao da je "poput četiri godišnja doba, može napraviti sve".đ

Foto: Music Time

– Volim velike, snažne vokale pa je rock jedan od mojih omiljenih žanrova. Zaista uživam pjevati pjesme koje imaju značenje i velike emocije. Zbog svega, "Rock the Opera" izvrstan je način da se izrazi, a glazbeni spektakl koji od početka veljače imamo prilike vidjeti u čak tri hrvatska grada nudi zbilja jedinstveno iskustvo te daje najbolje od oba glazbena svijeta: sirove rock-energije i klasike u izvedbi Zagrebačke filharmonije.

Ulaz za navedeni glazbeni spektakl, naravno, obavljat će se prema epidemiološkim mjerama koje će odrediti Nacionalni stožer civilne zaštite u vrijeme održavanja koncerta. Za prisustvovanje koncertu, uz kupljenu ulaznicu, treba priložiti COVID potvrdu u elektroničkom ili pisanom obliku ili uz brzo antigensko testiranje (koje će se obavljati besplatno na ulazu, o trošku organizatora koncerta).

