Dino Jelusić javio se s Hipodroma uoči koncerta godine! Pokazao je kako izgleda tonska proba

Naš pjevač Dino Jelusić nalazi se već na zagrebačkom Hipodromu gdje večeras nastupa svjetska senzacija Ed Sheeran, a Dino će imati priliku biti na istoj pozornici kao i Ed. Naime, Jelusić se javio na društvenim mrežama te podijelio kako izgleda Hipodrom prije dolaska publike i pokazao kako teče tonska proba.

Foto: Instagram screenshot

Dino večeras nastupa od 18:00 sati kao predizvođač, a koncert će otvoriti svojim akustičnim setom. Jelusić je ranije izjavio kako mu je velika čast otvoriti koncert popularnog britanskog glazbenika. Osim toga bio je i iznenađen ovim pozivom:

- Prvo sam bio u čudu, nisam računao jer imam sutra nastup u Sinju, ali menadžer je uspio da pomaknemo sat vremena ranije i Sinj sat vremena kasnije.

Dino će izvoditi pjesme s albuma 'Follow the Blind Man' u akustičnoj verziji. Istaknuo je da je trema prisutna: - Svirao sam i pred više ljudi, ali ovo je malo drugačije jer sam pred potpuno nepoznatom publikom tako da, bit ću iskren, malo jesam nervozan - kazao je naš izvođač te dodao da s obzirom na zgusnuti raspored, ne vjeruje da će upoznati Sheerana: - Ne vjerujem da će Ed tako rano doći na hipodrom jer se oni obično pojave 20 minuta prije koncerta, dođu odsviraju i odu, bila bi mi čast, ali vidjet ćemo - rekao je.

Podsjetimo, na koncertu se očekuje veliki broj posjetitelja te će zbog sigurnosnih i organizacijskih razloga biti uspostavljena privremena prometna regulacija i to kako slijedi: Od petka, 9. kolovoza u 19 sati do nedjelje 11. kolovoza u 5 sati bit će zatvoren uži prostor hipodroma i to Antalova od Cimermanove do Avenije Većeslava Holjevca, Obala I. Supeka od Cimermanove do Avenije Većeslava Holjevca, Servisna cesta zapadno od Inine zgrade od Antalove do Avenije Dubrovnik, dio Ulice Damira Tomljanovića Gavrana koji prolazi ispod Mosta slobode.

Za autobuse ZET-a omogućit će se ograničen pristup po Antalovoj ulici, odnosno po Servisnoj cesti uz istočnu ogradu Zagrebačkog velesajma s pristupom iz Avenije Dubrovnik, osim u vremenu potpune zabrane u subotu, 10. kolovoza od 12:00 sati do nedjelje, 11. kolovoza do 1:00 sat, a prema procjeni policije i dulje. U subotu 10. kolovoza od 7 do 14 sati, ovisno o sigurnosnoj procjeni policije, moguće je povremeno zatvaranje Avenije Većeslava Holjevca od Slavonske do Avenije Dubrovnik te Ulice Damira Tomljanovića Gavrana od Ulice Ede Murtića do Avenije Većeslava Holjevca.

