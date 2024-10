Dinamov kapetan partnericu Andreu upoznao je tijekom najtežeg životnog perioda, zajedno imaju dva sina

Rođeni Šibenčanin makedonskih korijena, Arijan Ademi (33) živnuo je od dolaska trenera Nenada Bjelice na klupu Dinama, a svoju odličnu formu potvrdio je i na večerašnjem gostovanju kod Red Bulla u Salzburgu u sklopu trećeg kola nogometne Lige Prvaka. Vođe modre svlačionice u klub se vratio u rujnu prošle godine nakon kratke epizode u Kini. Kod donošenja te odluke veliku podršku imao je u dugogodišnjoj partnerici Andrei.

Arijan privatni život drži što dalje od javnosti pa rijetko priča o svojoj vezi s djevojkom Andreom. Svojedobno je istaknuo kako mu je Andrea uvijek podrška kada mu je najteže. Upoznao ju je nakon što je krenuo igrati padel na Velesajmu, a zajedno su osam godina. Andrein otac je inače bivši nogometaš Rijeke i hrvatski reprezentativac Janko Janković . Kad je mu bilo teško u karijeri išao je na padel, sport sličan tenisu. Njega je upravo Andrein otac doveo u Zagreb.

- Da, da, to je ona priča: kad ti se u životu zatvore jedna vrata, otvore se druga - rekao je tada popularni Aki, koji s Andreom ima dva sina, starijeg Adriana kojeg su dobili 2020. godine, a prije dvije godine stigao je i njegov mlađi brat kojem se ne zna ime. Ademi je nekoliko puta napomenuo da mu je upravo Andrea bila najveća podrška u periodu suspenzije zbog dopinga zbog koje je izgubio dvije godine karijere.

Premda je se odlučio predstavljati Sjevernu Makedoniju, Arijan je pravo "šibensko dite". Naime, Ademiji su se prije više od 70 godina iz Tetova preselili u Šibenik, u kojem su rođeni Arijan i njegov otac Tadži, koji desetljećima vodi popularnu slastičarnicu "Calimero", tik uz glavni šibenski park.

- Nogometom sam se počeo baviti jer sam kao klinac od 9 godina bio debeo. Izgledao sam poput loptice, pa sam odlučio učiniti nešto za svoje zdravlje, skinuti koju kilu. Zato sam došao u Šibenik, a vidite kako se to skidanje kila završilo. Ali sam se morao odreći kolača iz naše slastičarnice, kazao je u jednom intervjuu.

Počeo je u mlađim uzrastima Šibenika, a 2007. godine je zaigrao za seniorski sastav. Zanimljivo, Arijan je kao nepuni 16-godišnjak debitirao za prvu momčad Šibenika baš protiv Dinama u Maksimiru.

Nakon Šibenika, s kojim je igrao u završnici hrvatskog nogometnog kupa 2010. godine i gdje je bio standardni prvotimac te najmlađi kapetan kluba u povijesti, Arijan Ademi je 28. svibnja 2010. prešao u Dinamo Zagreb. Igrao je za hrvatske nogometne reprezentacije do 18, do 19, do 20 i do 21 godine. Bio je član i hrvatske A reprezentacije odigravši 3 utakmice. Nakon što nije bio pozvan na SP 2014. godine u Brazilu, Ademi je odlučio, 2014. godine, igrati za Sjevernu Makedoniju. Najteže u karijeri, ali i cijelom životu bilo mu je kada je 2015. dobio četverogodišnju suspenziju zbog uzimanja dopinga. Kazna je kasnije prepolovljena, i Aki je od 2017. godine ponovno zaigrao za Dinamo.

- Ne znaš kako je to ušlo u tvoje tijelo. Sumnjao sam u sve, prijatelje, bližnje... Bilo mi je jako teško u tom periodu. Sumnjao sam da mi je netko podmetnuo. Ne vjeruješ nikome, ni obitelji... No vjerovao sam da to nekako mora izaći, da se mora dokazati kako je to ušlo u moje tijelo. Bio sam ljut, bijesan, ali kasnije shvatiš da je to život i kreneš dalje. Puno mi je pomoglo jer je klub bio iza mene koji me plaćao obje godine suspenzije. Da su me ostavili samog bilo bi mi puno teže - rekao je Ademi nakon što se vratio. Tada je otrkio da je i dalje jako oprezan.

- I dalje imam traume, bojim se svega, pazim na sve. U kafićima tražim da preda mnom otvore kolu. Možda je to i prevelika fobija, ali nadam se da će s vremenom i to proći - rekao je Ademi pa naglasio: - Najviše me ubijalo što nikome nisam u početku mogao dokazati da nisam uzeo ništa svjesno. Neka zadovoljština sad mi je ipak to što sam dokazao da nisam svjesno unio ništa zabranjeno u svoje tijelo. Čini mi se da nije ostavilo ljagu na mom imenu u javnosti.

