Demi Moore progovorila o rigoroznom načinu mršavljenja kojim je vratila formu nakon poroda: 'To je ludo'

Holivudsku glumicu Demi Moore (61) obožavatelji ovih dana mogu gledati u najnovijem kino-hitu The Supstance, koji između ostalog progovara o današnjem društvu i nerealnim standardima ljepote postavljenim pred žene, ali muškarce. Sasvim prigodno, 61-godišnjakinja je u jednom od intervjua u sklopu promotivne kampanje filma progovorila o tome kako se vratila u formu nakon svoje druge trudnoće u kojoj je dobila kćer Scout Willis.

- Izložila sam se velikom pritisku. Rekli su mi da moram smršavjeti. Iako su možda komentari bili neugodni i ponižavajući, napravila sam to zbog toga - prenosi Daily Mail glumičino iskustvo, o kojem je detaljnije ispričala u nastavku: - Mislim da je Scout imala pet ili šest mjeseci kada smo snimali Indecent Proposal. Dakle, hranila sam je tijekom noći, ustajala po mraku s trenirkom i svjetiljkama, vozila bicikl sve do Paramounta, bilo gdje, čak i na lokaciji gdje smo snimali, zatim snimala cijeli dan, što je obično 12 sati i onda sve to ponavljala. Čak i sama ideja o tome što sam učinila svome tijelu je luda - priznala je Demi.

Moore je u to vrijeme još uvijek bila u braku s glumcem Bruceom Willisom, čije prezime danas 33-godišnja Scout nosi. Osim nje, Demi i Bruce zajedno imaju još dvije kćeri, 36-godišnju Rumer i 30-godišnju Tallulah. Bivši supružnici razveli su se 2000. godine.

Podsjetimo, Moore je o standardima ljepote i starenju progovorila je u intervjuu za časopis Interview, na čijoj se naslovnici rujanskog izdanja pojavljuje. U razgovoru s kolegicom Michelle Yeoh Moore se prisjetila pažnje koju je izazvala u filmu 'Charliejevi anđeli', kada je u 40-toj godini pokazala svoje tijelo u bikiniju. - Pojavila sam se u filmu Charliejevi anđeli i puno se pričalo o poznatoj sceni u bikiniju. Sve je bilo jako naglašeno i puno se razgovaralo o mom izgledu. Nisam imala osjećaj da ne pripadam. Bilo je to više kao - nemam 20 ili 30 godina, ali još nisam bila u godinama koje se smatraju majčinskima - kazala je Demi, na što se Yeoh nadovezala:

- Hollywood je okrutan prema ženama u toj dobi jer više nema scenarija ili uloga koje im odgovaraju. Ili ste majka, ili ste dovoljno stari da vas ne smatraju privlačnima. Zašto žena s 45, 50 ili 60 godina ne bi mogla biti seksi? No cijela percepcija na ljepotu počela se mijenjati zbog ljudi poput tebe i mene koji neće ostati sjediti skrštenih ruku - zaključila je malezijska glumica s američkom adresom, na što se Moore nadovezala kako za nju nikad nisu postojala ograničenja.

Inače, Moore je došla na zabavu organiziranu povodom izložbe talijanskog brenda 'Dolce&Gabbana' u Milanu te je privukla mnoge poglede. Naime, ispod haljine su se jasno vidjeli crni grudnjak i gaćice, ali i figura kojoj definitivno mogu pozavidjeti mnoge žene. - Izgleda nestvarno - komentirali su njezini brojni obožavatelji.

Svi se pitaju jedno - kako Demi Moore postiže ovako dobru liniju u svom sedmom desetljeću... - Kad sam bila mlađa znala sam držati strogu dijetu i unositi jako malo kalorija, a onda sam saznala da to ne daje najbolje rezultate, a osim toga nije nimalo zdravo - kazala je tada Demi Moore. - Prihvaćanje vlastitog tijela ključ je sreće i dobrog osjećaja. Kad shvatiš da je tijelo koje imaš najljepše i da se u njemu moraš osjećati lijepo, tu se sve mijenja. - iskreno je priznala slavna glumica.

